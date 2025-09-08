晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉宇寧噁心緋聞6年後變本加厲 激動請粉絲轉發直播澄清

劉宇寧近年人氣飆升，演藝事業全能開掛。（翻攝自微博）劉宇寧近年人氣飆升，演藝事業全能開掛。（翻攝自微博）

【娛樂頻道／綜合報導】劉宇寧近年演藝事業攀高峰，6年前與經紀人傳緋聞的莫名謠言，６年後又捲土重來，讓他直呼噁心至極。

劉宇寧2025年9月6日晚間突開直播，針對近期網路盛傳他與經紀人妞妞有不正當關係的謠言，進行正面澄清。他情緒激動、語氣堅定，不僅揭露事實，更痛斥造謠者「太噁心了」，引發粉絲與業界廣泛關注。

劉宇寧6年前與6年後都在直播中澄清經紀人已婚,老公也常協助處理事情,直呼造謠緋聞太噁了。（翻攝自臉書）劉宇寧6年前與6年後都在直播中澄清經紀人已婚,老公也常協助處理事情,直呼造謠緋聞太噁了。（翻攝自臉書）

其實這不是劉宇寧第一次澄清與經紀人的緋聞，有粉絲調出2019年他也曾開直播針對此事，激動澄清，他不解為何大家要開撕他身邊的工作人員，他可以接受別人黑他、罵他都可以，但不懂為何要黑他身邊的人，他表示經紀人已經結婚了，她和老公天天和寧哥玩在一起，對於這種噁心的話題，他實在不想解釋，希望粉絲不再關注這種不實的議題，有空的話多幫他拉拉榜比較實際。

沒想到６年過去了，謠言捲土重來，甚至愈說愈離譜，劉宇寧在直播中再次公開妞妞的家庭狀況，強調她已婚十餘年，丈夫「秋哥」並非團隊成員，但長期協助生活事務，包括接送、照顧寵物狗「呆米」、送餐等。

劉宇寧再度澄清與經紀人只是工作關係。（翻攝自微博）劉宇寧再度澄清與經紀人只是工作關係。（翻攝自微博）

他語氣激動地表示：「你們真的太惡心了！連人家的生理周期都能編，還說懷孕了？你們是人嗎？」他表示這種無良的謊言甚至影響到妞妞的父母與家庭。劉宇寧強調，「我不着急告你們，但這次你們等著，我已經截圖了所有東西！」並呼籲粉絲轉發直播回放，讓更多人了解真相。

粉絲留言如潮湧入，「粉劉宇寧真的省心，從來不搞事，還要被造謠，太委屈了」、「這才是真男人，敢說敢澄清，保護身邊人」、「妞妞是我們的家人，誰欺負她就是欺負我們」。

事件爆發後，媒體紛紛報導，讚揚劉宇寧勇敢維權、保護素人隱私，為娛樂圈樹立正面典範。評論指出，劉宇寧近年事業高峰，主演《折腰》、《書卷一夢》熱播，綜藝《地球超新鮮》表現亮眼，巡迴演唱會多座城巿接力展開，全能藝人風範人氣狂飆，可能是謠言再起的背景因素。

此外，劉宇寧獨立工作室模式也引發討論，外界認為他在藝人自主與團隊信任間展現出罕見的成熟與擔當。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中