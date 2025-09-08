劉宇寧噁心緋聞6年後變本加厲 激動請粉絲轉發直播澄清

劉宇寧近年人氣飆升，演藝事業全能開掛。（翻攝自微博）

【娛樂頻道／綜合報導】劉宇寧近年演藝事業攀高峰，6年前與經紀人傳緋聞的莫名謠言，６年後又捲土重來，讓他直呼噁心至極。

劉宇寧2025年9月6日晚間突開直播，針對近期網路盛傳他與經紀人妞妞有不正當關係的謠言，進行正面澄清。他情緒激動、語氣堅定，不僅揭露事實，更痛斥造謠者「太噁心了」，引發粉絲與業界廣泛關注。

劉宇寧6年前與6年後都在直播中澄清經紀人已婚,老公也常協助處理事情,直呼造謠緋聞太噁了。（翻攝自臉書）

其實這不是劉宇寧第一次澄清與經紀人的緋聞，有粉絲調出2019年他也曾開直播針對此事，激動澄清，他不解為何大家要開撕他身邊的工作人員，他可以接受別人黑他、罵他都可以，但不懂為何要黑他身邊的人，他表示經紀人已經結婚了，她和老公天天和寧哥玩在一起，對於這種噁心的話題，他實在不想解釋，希望粉絲不再關注這種不實的議題，有空的話多幫他拉拉榜比較實際。

沒想到６年過去了，謠言捲土重來，甚至愈說愈離譜，劉宇寧在直播中再次公開妞妞的家庭狀況，強調她已婚十餘年，丈夫「秋哥」並非團隊成員，但長期協助生活事務，包括接送、照顧寵物狗「呆米」、送餐等。

劉宇寧再度澄清與經紀人只是工作關係。（翻攝自微博）

他語氣激動地表示：「你們真的太惡心了！連人家的生理周期都能編，還說懷孕了？你們是人嗎？」他表示這種無良的謊言甚至影響到妞妞的父母與家庭。劉宇寧強調，「我不着急告你們，但這次你們等著，我已經截圖了所有東西！」並呼籲粉絲轉發直播回放，讓更多人了解真相。

粉絲留言如潮湧入，「粉劉宇寧真的省心，從來不搞事，還要被造謠，太委屈了」、「這才是真男人，敢說敢澄清，保護身邊人」、「妞妞是我們的家人，誰欺負她就是欺負我們」。

事件爆發後，媒體紛紛報導，讚揚劉宇寧勇敢維權、保護素人隱私，為娛樂圈樹立正面典範。評論指出，劉宇寧近年事業高峰，主演《折腰》、《書卷一夢》熱播，綜藝《地球超新鮮》表現亮眼，巡迴演唱會多座城巿接力展開，全能藝人風範人氣狂飆，可能是謠言再起的背景因素。

此外，劉宇寧獨立工作室模式也引發討論，外界認為他在藝人自主與團隊信任間展現出罕見的成熟與擔當。

