晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

13年前願望成真！粉絲翻出泰勒絲年輕訪談巧合曝光

泰勒絲與球星凱爾西宣布訂婚。（翻攝IG）泰勒絲與球星凱爾西宣布訂婚。（翻攝IG）

〔記者胡御柔／台北報導〕美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）日前正式與NFL堪薩斯城酋長隊球星崔維斯·凱爾西（Travis Kelce）訂婚，引發全球粉絲熱烈討論。近日，有粉絲翻出她13年前接受訪問的片段，發現她早已描繪過理想婚姻藍圖，甚至曾說自己「會晚婚、不會在35歲前結婚」，巧合呼應現實生活。

據報導，泰勒絲在2012年接受採訪時，被問及理想婚姻樣貌，她坦言希望與另一半共同建立生活，「這個生活不僅包含我的夢想，也有他的夢想」。她更幽默描述自己並不希望婚姻變成「一切都被安排妥當的計畫」，例如婚紗、燕尾服、孩子入學時間等全部由她操刀，避免讓對方覺得自己存在毫無意義。

此外，粉絲還發現泰勒絲曾在年輕時接受電視節目訪問時表示，自己計畫要到35歲才結婚，「我會晚一點結婚，人生晚一點的時候才會」。當時，她的母親安德莉亞·史威特（Andrea Swift）也在鏡頭外聆聽。

回到現實，泰勒絲與凱爾西於2023年10月首次公開戀情，當時兩人手牽手出席《週六夜現場》（Saturday Night Live）慶功派對，高調放閃。直到2025年8月26日，他們正式宣布訂婚，配文寫道：「你的英文老師和體育老師要結婚了」，並附上炸藥表情符號，消息一出立刻引發全球熱議。

如今35歲的泰勒絲，也正活出她2014年歌曲〈Wildest Dreams〉中描繪的「狂野之夢」，粉絲直呼這是她年輕時願望的完美實現。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中