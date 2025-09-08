13年前願望成真！粉絲翻出泰勒絲年輕訪談巧合曝光

泰勒絲與球星凱爾西宣布訂婚。（翻攝IG）

〔記者胡御柔／台北報導〕美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）日前正式與NFL堪薩斯城酋長隊球星崔維斯·凱爾西（Travis Kelce）訂婚，引發全球粉絲熱烈討論。近日，有粉絲翻出她13年前接受訪問的片段，發現她早已描繪過理想婚姻藍圖，甚至曾說自己「會晚婚、不會在35歲前結婚」，巧合呼應現實生活。

據報導，泰勒絲在2012年接受採訪時，被問及理想婚姻樣貌，她坦言希望與另一半共同建立生活，「這個生活不僅包含我的夢想，也有他的夢想」。她更幽默描述自己並不希望婚姻變成「一切都被安排妥當的計畫」，例如婚紗、燕尾服、孩子入學時間等全部由她操刀，避免讓對方覺得自己存在毫無意義。

請繼續往下閱讀...

此外，粉絲還發現泰勒絲曾在年輕時接受電視節目訪問時表示，自己計畫要到35歲才結婚，「我會晚一點結婚，人生晚一點的時候才會」。當時，她的母親安德莉亞·史威特（Andrea Swift）也在鏡頭外聆聽。

回到現實，泰勒絲與凱爾西於2023年10月首次公開戀情，當時兩人手牽手出席《週六夜現場》（Saturday Night Live）慶功派對，高調放閃。直到2025年8月26日，他們正式宣布訂婚，配文寫道：「你的英文老師和體育老師要結婚了」，並附上炸藥表情符號，消息一出立刻引發全球熱議。

如今35歲的泰勒絲，也正活出她2014年歌曲〈Wildest Dreams〉中描繪的「狂野之夢」，粉絲直呼這是她年輕時願望的完美實現。

