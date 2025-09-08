瑪麗亞凱莉榮獲先鋒獎被誇女王 不敢相信56歲才拿第一座MTV音樂錄影帶獎

〔記者陳慧玲／綜合報導2025 MTV音樂錄影帶獎（簡稱VMA ），美國時間7日晚上在紐約UBS體育館舉行頒獎典禮，56歲的流行天后「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉從《魔法壞女巫》女主角亞莉安娜手上領取先鋒獎獎座，致詞中花蝴蝶談到她對音樂錄影帶的熱愛，並坦言這是她的第一個 VMA 獎：「我不敢相信，今晚我獲得了我的第一個VMA獎項。」

瑪麗亞凱莉（左）從亞莉安娜手中，領取MTV音樂錄影帶獎先鋒獎。（翻攝自IG）

領獎之前，瑪麗亞凱莉一身金光閃閃獻唱《Honey》、《 Heartbreaker》、《Obsessed》等組曲，之後由亞莉安娜頒獎給她，並誇花蝴蝶：「作為一名歌手，只有一位女王，那就是瑪麗亞。」過去亞莉安娜常被稱為「迷你版瑪麗亞凱莉」，她誇讚前輩的音樂是「適合各種場合的金曲」，並說瑪麗亞的歌曲為歌迷提供了「我們生命中的配樂」。

瑪麗亞凱莉則談到，她的MV是將「一切純粹的幻想視覺化的迷你電影」，並說：「有時候，我有機會加入一些戲劇元素，做一些我以前不會做的事情。」在典禮上也回顧了多支瑪麗亞之前拍過的經典MV。

