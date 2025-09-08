晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

瑪麗亞凱莉榮獲先鋒獎被誇女王 不敢相信56歲才拿第一座MTV音樂錄影帶獎

〔記者陳慧玲／綜合報導2025 MTV音樂錄影帶獎（簡稱VMA ），美國時間7日晚上在紐約UBS體育館舉行頒獎典禮，56歲的流行天后「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉從《魔法壞女巫》女主角亞莉安娜手上領取先鋒獎獎座，致詞中花蝴蝶談到她對音樂錄影帶的熱愛，並坦言這是她的第一個 VMA 獎：「我不敢相信，今晚我獲得了我的第一個VMA獎項。」

瑪麗亞凱莉（左）從亞莉安娜手中，領取MTV音樂錄影帶獎先鋒獎。（翻攝自IG）瑪麗亞凱莉（左）從亞莉安娜手中，領取MTV音樂錄影帶獎先鋒獎。（翻攝自IG）

領獎之前，瑪麗亞凱莉一身金光閃閃獻唱《Honey》、《 Heartbreaker》、《Obsessed》等組曲，之後由亞莉安娜頒獎給她，並誇花蝴蝶：「作為一名歌手，只有一位女王，那就是瑪麗亞。」過去亞莉安娜常被稱為「迷你版瑪麗亞凱莉」，她誇讚前輩的音樂是「適合各種場合的金曲」，並說瑪麗亞的歌曲為歌迷提供了「我們生命中的配樂」。

瑪麗亞凱莉則談到，她的MV是將「一切純粹的幻想視覺化的迷你電影」，並說：「有時候，我有機會加入一些戲劇元素，做一些我以前不會做的事情。」在典禮上也回顧了多支瑪麗亞之前拍過的經典MV。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中