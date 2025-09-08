吳宗憲欣慰鹿希派「浪子回頭」 親吐當年入行契機

〔記者侯家瑜／台北報導〕《百變智多星》每集主題皆不同，近日邀請到綜藝天王吳宗憲、鐘昀呈（小鐘）、鹿希派、徐瑋吟、陳守恩、邱慧雯到場暢聊保養經驗。節目中，吳宗憲難得以來賓身分參與文字挑戰賽，但因為同隊的兒子鹿希派過去在美國求學，不熟悉中文，讓吳宗憲直呼不公平。近年吳宗憲除了主持棒外，更積極投入發展副業，今年更是抱回三項台灣生技大獎，幽默表示家中的生技獎座，已經比金鐘獎還多。

《百變智多星》邀請到綜藝天王吳宗憲大聊保養經驗。（年代提供）

節目一開場，吳宗憲就率領兒子鹿希派及旗下藝人陳守恩開金口，驚喜獻唱《失戀聯盟陣線》。在遊戲環節主持人梁赫群認為憲哥見多識廣，對他來說節目中的文字遊戲簡直輕而易舉，但吳宗憲卻大喊不公平，全因同隊的鹿希派之前在美國讀書，不熟悉中文字，並笑說：「雖然也不知道他在那有沒有認真讀書，有沒有在乎那些學費。」不過鹿希派最終竟成為隊裡唯一成功得分的人，讓吳宗憲欣慰鹿希派「浪子回頭」，並自嘲：「自己加入演藝圈就是因為書讀不好。」

吳宗憲近年積極投入副業，更榮獲年度最佳企業領導人獎。（年代提供）

吳宗憲開場帶領鹿希派（右）及陳守恩（左）驚喜獻唱。（年代提供）

吳宗憲不僅主持功力一流，近年來也積極投入發展副業，今年就包辦了台灣生技大獎的三個獎項，並且榮獲年度最佳企業領導人獎。他幽默稱現在家中的生技獎座，已經比金鐘獎還要多了，也感慨現在演藝圈越來越難混。此外，他還特別帶旗下歌手陳守恩宣傳新歌，並笑稱是他所有研發裡最擔心失敗的。

