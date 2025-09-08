網紅小玉走偏路入獄 486先生揭翻船主因

「小玉」朱玉宸曾是百萬YouTuber卻走偏路。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕本名朱玉宸的網紅小玉，因利用換臉技術合成他人臉製作色情影片上網兜售，刑事被最高法院依違反個資法等罪判應執行5年徒刑，已於去年5月29日入監服刑。

團購電商名人「486先生」陳延昶今（8）日上午在臉書發文提及小玉，分析他成為知名網紅原因，除了抓準年輕市場、影片內容符合青少年、學生族群口味，大打惡搞、放縱、無厘頭，快速累積話題與粉絲，並擅於製造爭議與話題，像是開箱違禁品、誇張實驗、母乳風波等，都成為網路討論焦點，吸引媒體報導。

團購電商名人「486先生」陳延昶

無奈小玉走偏路誤入歧途，486先生分析主因犯了不少錯誤，包括只求爆點不管社會道德底線、犯錯誤後沒有真誠道歉以及撤下爭議影片，反而將重點放在「心血被毀」或與粉絲承諾出片上，讓社會更反感。

486先生進一步表示，小玉一味追求話題效果，撑不起經營風暴就直接翻船，他說：「這個年輕人當享受到鎂光燈與眾人目光焦點以及得到豐厚的金錢報酬後，一旦失去網路舞台以及失去的錢，他已經無法接受被打回原型，尤其最後為了賺快錢，處犯了法律，以致於身敗名裂，讓人不勝唏噓。」

他最後表示，成功不是一夜之間，失敗往往只需一個瞬間；說話是一種選擇，做事是一種態度，為人是一種格局。

