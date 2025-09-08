晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

開拍前男主角消失！《夜校女生》導演選角「4種模式」全公開

〔記者鍾志均／台北報導〕台片《夜校女生》導演莊景燊上週末赴「中山73影視藝文空間」，分享「導演如何挑選演員」座談，原定一小時的座談，進行100分鐘欲罷不能，包括新演員林政勳、業內演員及經紀人等數十名觀眾進場聆聽，現場氣氛熱烈。

《夜校女生》導演莊景燊赴「中山73影視藝文空間」分享選角秘辛。（海鵬提供）《夜校女生》導演莊景燊赴「中山73影視藝文空間」分享選角秘辛。（海鵬提供）

莊景燊導演談及他拍片挑選演員，通常有四類模式：第一類，是他及編劇在一開始就鎖定的演員，例如《引爆點》的吳慷仁和姚以緹。第二類則是他接拍時，投資方就已指定的演員。自認EQ很好的他，向來尊重資方所指定的演員，並且合作愉快。例如2021 改編自漫畫家左萱同名漫畫的劇集《神之鄉》，當時投資者及製片方為票房考量，指定王識賢、李李仁等人演出，甚至連劇本都經過八稿改寫，最後才符合資方要求。

第三類則是直接「選角」。例如他拍攝改編自嘉義市作家陳俊文小說的劇集《華麗計程車行》，劇中除楊麗音是原本就既定外，其他演員都是他自由選角而來，包括曹佑寧、李李仁、黃冠智等，大家合作很開心。

理工男出身的莊景燊，選角有時也很相信「宇宙神秘力量」。（海鵬提供）理工男出身的莊景燊，選角有時也很相信「宇宙神秘力量」。（海鵬提供）

最後一種選角是「老天安排」，就他出身理工男的說法是「宇宙神秘力量」所主導。莊景燊以台幣不到300萬、10天拍完的《三朵花純理髮》為例，該片開拍前半個月，原定演「同志哥哥林桑」的男主角突然落跑，任憑casting發送簡訊就是已讀不回。

直到有天casting在半夜遇到剛復出的林健寰，覺得十分合適，當下就邀請他試鏡，第二天見面即決定由他演「林桑」，驚險過關！好笑的是，該片女配角也在開拍前消失無蹤，最後只好改由他的編劇太太王莉雯上場演出，結果效果驚人。

有趣的是，莊景燊的拍戲生涯還經常碰到令他傻眼的「演員落跑事件」。就連最早他擔任電影《父後七日》副導演時，距開拍剩不到一個月，女主角竟然消失不連絡。導演王育麟為此還跑到他家告知消息，後來竟靈機一動，要莊景燊躺在地上扮屍體，讓他鶼鰈情深的老婆王莉雯來演哭戲，效果竟然出奇地好，當場便決定由她出飾《父後七日》女主角。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中