開拍前男主角消失！《夜校女生》導演選角「4種模式」全公開

〔記者鍾志均／台北報導〕台片《夜校女生》導演莊景燊上週末赴「中山73影視藝文空間」，分享「導演如何挑選演員」座談，原定一小時的座談，進行100分鐘欲罷不能，包括新演員林政勳、業內演員及經紀人等數十名觀眾進場聆聽，現場氣氛熱烈。

《夜校女生》導演莊景燊赴「中山73影視藝文空間」分享選角秘辛。（海鵬提供）

莊景燊導演談及他拍片挑選演員，通常有四類模式：第一類，是他及編劇在一開始就鎖定的演員，例如《引爆點》的吳慷仁和姚以緹。第二類則是他接拍時，投資方就已指定的演員。自認EQ很好的他，向來尊重資方所指定的演員，並且合作愉快。例如2021 改編自漫畫家左萱同名漫畫的劇集《神之鄉》，當時投資者及製片方為票房考量，指定王識賢、李李仁等人演出，甚至連劇本都經過八稿改寫，最後才符合資方要求。

請繼續往下閱讀...

第三類則是直接「選角」。例如他拍攝改編自嘉義市作家陳俊文小說的劇集《華麗計程車行》，劇中除楊麗音是原本就既定外，其他演員都是他自由選角而來，包括曹佑寧、李李仁、黃冠智等，大家合作很開心。

理工男出身的莊景燊，選角有時也很相信「宇宙神秘力量」。（海鵬提供）

最後一種選角是「老天安排」，就他出身理工男的說法是「宇宙神秘力量」所主導。莊景燊以台幣不到300萬、10天拍完的《三朵花純理髮》為例，該片開拍前半個月，原定演「同志哥哥林桑」的男主角突然落跑，任憑casting發送簡訊就是已讀不回。

直到有天casting在半夜遇到剛復出的林健寰，覺得十分合適，當下就邀請他試鏡，第二天見面即決定由他演「林桑」，驚險過關！好笑的是，該片女配角也在開拍前消失無蹤，最後只好改由他的編劇太太王莉雯上場演出，結果效果驚人。

有趣的是，莊景燊的拍戲生涯還經常碰到令他傻眼的「演員落跑事件」。就連最早他擔任電影《父後七日》副導演時，距開拍剩不到一個月，女主角竟然消失不連絡。導演王育麟為此還跑到他家告知消息，後來竟靈機一動，要莊景燊躺在地上扮屍體，讓他鶼鰈情深的老婆王莉雯來演哭戲，效果竟然出奇地好，當場便決定由她出飾《父後七日》女主角。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法