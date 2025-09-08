恭喜！洗腦神曲《APT.》奪MTV音樂獎年度歌曲 女神卡卡獲年度歌手獎

羅子秦／核稿編輯

〔記者陳慧玲／綜合報導〕2025 MTV音樂錄影帶奬，美國時間7日晚上在紐約UBS體育館舉行頒獎典禮，由火星人布魯諾和韓國女子天團BLACKPINK成員Rosé演唱的洗腦神曲《APT.》勇奪年度歌曲大獎，實至名歸，因為這首歌在YouTube的點擊已超過19億次，全球各地民眾都能朗朗上口。

BLACKPINK成員Rosé演唱的洗腦神曲《APT.》，獲得MTV音樂錄影帶奬年度歌曲大獎。（路透）

Rosé領獎時不忘感謝BLACKPINK其他團員，並向未能出席頒獎典禮領獎的火星人布魯諾致意，這是Rosé個人得到的第一座MTV音樂錄影帶奬，致詞時感性談到：「對於16歲那年的我，以及所有夢想憑藉自己的努力獲得同等認可的人來說，這都是一個非常重要的時刻。」她也提到：「正如我的心理醫生告訴我每天要做的那樣，我要感謝自己，即使在最艱難的時刻也沒有放棄。」

BLACKPINK成員Rosé演唱的洗腦神曲《APT.》，獲得MTV音樂錄影帶奬年度歌曲大獎。（翻攝自IG）

女神卡卡獲得年度歌手大獎。（翻攝自IG）

此外，天后女神卡卡獲得年度歌手大獎，但因近期忙於巡演，因此領獎後又將繼續Mayhem Ball 巡迴演唱會，她表示：「真希望我能留下來觀看這些精彩的演出，但我必須回麥迪遜廣場花園（演唱會場館）了。」目前公布的得獎者中，瑞奇馬汀獲得拉丁偶像獎，嘻哈遠見獎則由巴斯達韻獲得。

