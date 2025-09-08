料理大戰升溫！《暴君的廚師》點燃收視飆12.7％

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《暴君的廚師》以奇幻浪漫喜劇風格，擄獲眾多觀眾的心，在昨（7）播出的最新第6集，李彩玟、潤娥的愛情故事逐漸升溫，再度刺激平均收視來到12.7%創新高。

潤娥（左）、李彩玟的甜蜜互動升溫。（翻攝自tvN IG）

最新一集提到明朝宦官于坤向「暴君」李憲提出無理要求，逼得潤娥拿出甜點「馬卡龍」迎戰，增加劇集氣氛；最終，明朝提出廚藝比拚，君王堅持應戰，雙方關係緊張升級。

請繼續往下閱讀...

隨後李彩玟和潤娥前往市場採購比賽食材，潤娥盛裝打扮，像極了精心準備的約會，沒想到等到潤娥回到「水剌間」（御膳房）後，見到熟手們相繼敗給明朝師傅而陷入低迷。

潤娥（左）、李彩玟為對抗明朝廚藝大賽，外出添購食材。（翻攝自tvN IG）

潤娥身為「待令熟手」，很快的鼓勵夥伴，督促大家做好準備，最終揭曉三大主題應試，即將拉開國與國之間的精彩競賽；而潤娥將拿出秘密武器「辣椒」迎戰，接下來將會端出何種料理，以及和暴君的愛情故事發展，持續引發關注。

另有觀眾表示，最新一集明朝宦官「大量中文台詞」聽得略顯不耐，一來是對中文觀眾而言，並不算得上標準，且字幕並未逐一翻譯，導致部分戲迷看得吃力；所幸廚藝比賽背後，延志永和李憲的甜蜜互動，依舊勾起觀眾強大好奇心。

《暴君的廚師》收視率：

第1集：奶油辣椒醬拌飯 / 4.8%

第2集：舒肥料理 / 6.6%

第3集：高級料理 / 7.5%

第4集：**菠菜大醬湯 / 11%

第5集：雪花炸肉排湯 / 10.8%

第6集：黑芝麻馬卡龍 / 12.7%

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法