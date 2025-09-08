楊洋修仙道侶露臍登熱搜 金晨「不夠正式」走紅毯掀熱議

金晨（左圖）和楊洋在《凡人修仙傳》因意外機緣成為道侶。（翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕楊洋《凡人修仙傳》亮眼收官，他的修仙道侶金晨（飾演南宮婉）昨因隨興穿著登上2025海浪電影週閉幕紅毯引起熱議，意外掀起「沒人通知金晨這是紅毯嗎？」的話題。

金晨以近乎素顏的裝扮現身海浪影展週閉幕紅毯引起話題。（翻攝自微博）

事實上金晨9月7日剛好在秦皇島度假，臨時被邀請參加電影週閉幕紅毯，她也自在的直接穿了度假私服登場，露臍針織衫搭牛仔褲，僅在腰間以LV絲巾點綴，配上清淡妝容平底鞋，接近素顏平實的打扮，在微博上掀起「沒人通知金晨這是紅毯嗎？」的話題，單日閱讀量破億，雖有人質疑「不夠正式」，但仍支持聲浪淹沒，網友稱讚她的造型「水靈靈」的鬆馳感拉滿，也有人稱她休閒的裝扮顛覆了傳統紅毯的「華麗競賽」，展現自然自信的美感，甚至有時尚評論指出，她的舉動呼應了大眾對「去雕飾美」的審美轉向。

金晨工作室發文證實，紅毯是臨時走的，金晨本人也笑說：「臨時被抓來，上了個班，準備有點倉促，妝髮造型攝影今天我全包了」，以輕鬆的口吻，將事件定調為意外插曲。

金晨在《凡人修仙傳》第一季的角色特質並不討好，她以女主角之姿宣傳，卻在開場四集才現身被狠酸，戲裡和楊洋飾演的韓立兩度過夜，有了奇妙經驗，卻仍是擦身過的緣份。

第一夜兩人在血色禁地就因墨蛟的淫囊催情，意外結下了雙修情緣，第二夜是因魔道入侵後，南宮婉心裡掛念著韓立，隻身前往越國去找他，卻在路上被王蟬等人追殺擊傷，韓立出手相救，她卻因修煉的素女輪迴功的功法，而將觸碰她的韓立內力全部吸走，讓韓立的修維降至練氣期。兩次的相遇最終都是擦身而過，並無太多的情感著墨。

