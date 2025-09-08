「金牌惡爺」曾偉明被騙百萬元 相信命運沒動怒

資深港星曾偉明入行多年飾演不少惡爺角色，曾被封為「金牌惡爺」。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港70年代資深藝人曾偉明因「惡形惡相」，入行多年飾演不少惡爺角色，曾被封為「金牌惡爺」。

港媒報導，曾偉明當年報考完佳藝電視武術演員訓練班後，再報考TVB第七期藝員訓練班，畢業成為TVB藝人，1979年至1981年間是《歡樂今宵》班底，直到1991年約滿後離開。

他目前處於半退休狀態。。（香港星島日報）

曾偉明之後轉投亞視，演出電視劇《再見艷陽天》，與資深港星秦沛、陳秀雯合作小有名氣，目前處於半退休狀態。報導指出，他曾擔任村長幫助居民，閒暇之餘釣魚打發時間，近日上YouTube節目擔任嘉賓，自曝曾被騙過百萬元，但他沒有動怒，僅輕描淡寫說：「我相信命運，人生好玄。」

《再見艷陽天》是曾偉明當年最被讚賞代表作品之一，今年72的他半退休，參演作品不多。

