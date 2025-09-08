晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

虞書欣風波燒到新劇？ 傳男主角暫停參與拍攝

中國女星虞書欣。（翻攝自IG）中國女星虞書欣。（翻攝自IG）

〔記者胡御柔／台北報導〕中國女星虞書欣近日接連陷入負面新聞。先是她父親虞丕杰被爆涉及高利貸事件，接著有網友翻出她過往在節目中霸凌其他女星的片段，導致她粉絲數在短短一週內驟降72萬，且多個品牌合作也因此受挫。連串爭議對她甜美形象造成不小打擊。未料，此事疑似波及她主演的新劇《一念江南》，有傳聞指出男主角王安宇可能暫停參與拍攝，引發關注。

據外媒報導，《一念江南》女主角由虞書欣出演，男主角原本經歷多次更換，最終由王安宇確定出演，原定於9月11日開機。但隨著虞書欣陷入爭議，劇組臨時調整拍攝安排，男女主角均缺席開機宣傳活動。王安宇因「不可抗力」未現身，原定戲份也傳出暫緩拍攝。

有知情人士透露，該劇採「先定女主再選男主」的模式，男主角曾先後由陳哲遠、丞磊候選，最後才由王安宇定案。如今因虞書欣爭議，劇組正與王安宇方面協調，甚至可能需尋找能承受輿論壓力的新男主角。

消息曝光後，引發網友熱烈討論，不少人替王安宇抱不平，質疑劇組操作，「海報都印好了，這樣就能隨便換人？」、「第一次看到這種劇組操作，是劇組決策還是王安宇方不想被牽扯？」也有粉絲澄清，「王安宇並未被換角，只是沒有參加開機宣傳活動」。

目前劇組尚未對拍攝進度及人事調整做出正式說明，外界仍關注《一念江南》能否順利開拍。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中