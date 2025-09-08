虞書欣風波燒到新劇？ 傳男主角暫停參與拍攝

中國女星虞書欣。（翻攝自IG）

〔記者胡御柔／台北報導〕中國女星虞書欣近日接連陷入負面新聞。先是她父親虞丕杰被爆涉及高利貸事件，接著有網友翻出她過往在節目中霸凌其他女星的片段，導致她粉絲數在短短一週內驟降72萬，且多個品牌合作也因此受挫。連串爭議對她甜美形象造成不小打擊。未料，此事疑似波及她主演的新劇《一念江南》，有傳聞指出男主角王安宇可能暫停參與拍攝，引發關注。

據外媒報導，《一念江南》女主角由虞書欣出演，男主角原本經歷多次更換，最終由王安宇確定出演，原定於9月11日開機。但隨著虞書欣陷入爭議，劇組臨時調整拍攝安排，男女主角均缺席開機宣傳活動。王安宇因「不可抗力」未現身，原定戲份也傳出暫緩拍攝。

請繼續往下閱讀...

有知情人士透露，該劇採「先定女主再選男主」的模式，男主角曾先後由陳哲遠、丞磊候選，最後才由王安宇定案。如今因虞書欣爭議，劇組正與王安宇方面協調，甚至可能需尋找能承受輿論壓力的新男主角。

消息曝光後，引發網友熱烈討論，不少人替王安宇抱不平，質疑劇組操作，「海報都印好了，這樣就能隨便換人？」、「第一次看到這種劇組操作，是劇組決策還是王安宇方不想被牽扯？」也有粉絲澄清，「王安宇並未被換角，只是沒有參加開機宣傳活動」。

目前劇組尚未對拍攝進度及人事調整做出正式說明，外界仍關注《一念江南》能否順利開拍。

