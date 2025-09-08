晴時多雲

娛樂 最新消息

台灣YTR英文大比拼！ 誰的英文被外國人認證最強？

「英國叔叔」Alan找來「美國叔叔」Topher共同評比多位台灣YouTuber的英文能力。（翻攝YouTube）「英國叔叔」Alan找來「美國叔叔」Topher共同評比多位台灣YouTuber的英文能力。（翻攝YouTube）

〔記者胡御柔／台北報導〕知名YouTuber「英國叔叔」Alan長年透過頻道分享他在台灣的生活與觀察，近日上傳新影片，特別找來「美國叔叔」Topher共同評比多位台灣YouTuber的英文能力，引發網友熱烈討論。

影片中，首先登場的是台灣YouTube長青樹蔡阿嘎。英國叔叔表示，雖然蔡阿嘎的英文不算流利，但自信十足且勇於嘗試，就像「老師最喜歡的學生」。接著則是百萬訂閱YouTuber Joman，兩人認為他的自信心略遜於蔡阿嘎，但發音標準，甚至帶有濃厚的美式腔調。

至於以「後宮」系列影片走紅的賤葆，一出場便讓兩位外國來賓忍不住笑場，因為他直接將麥克風交給翻譯軟體處理。雖然英文表現有限，但他樂觀幽默的風格，仍讓兩人笑稱「每天跟他相處都很開心」。

評比中也出現HOOK，英國叔叔指出他展現了典型的「台式英文」，常見於台灣人身上的發音困難，並習慣以中文語法搭配英文單字來表達。

阿滴獲得滿分10分的評價。（翻攝YouTube）阿滴獲得滿分10分的評價。（翻攝YouTube）

最後，兩人則觀看了阿滴及就讀雙語學校的YouTuber Peggy的影片，認為阿滴深受美式發音影響，英文表達自然流暢；而PEGGY的英文更讓他驚艷，直呼「單聽聲音會以為是在收聽美國Podcast」，兩人最終都獲得滿分10分的評價，此外，知名YouTuber滴妹則獲得9分評價；而網紅「Eko」及法國YouTuber「酷」也同樣拿下滿分10分，展現優異的英文實力。

