江祖平心力交瘁恐懼 雪碧感同身受也曾遭性侵

江祖平近日怒控三立資深副總龔美富之子龔益霆惡劣行徑。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星江祖平3日公開點名遭前男友、三立資深副總龔美富兒子龔益霆性侵及家暴，昨再控龔美富父子即便已離開三立，她仍心生恐懼，認為他們知道自己住處，現在只要稍有風吹草動就會害怕不已，「每天都要到天亮，才敢在沙發上睡著，連外賣都不敢點。」和媽媽因此身心俱疲，決定聽從家人建議，讓律師接手後續。

辣模「雪碧」方祺媛7日晚間也在臉書發文曝曾被男性友人侵犯，當時痛苦無助，但最後卻和侵犯她的人發展成情侶關係，幸賴最後清醒選擇果斷分手。她回憶過去曾遇過各式追求者以彈鋼琴、看裝潢、喝一杯等理由把她騙到家中，往往最後都對她做出相當無理舉動，例如架住她、亂親、把門鎖鎖住，或是開車把她丟在高速公路。

辣模「雪碧」方祺。（翻攝自臉書））

雖然雪碧前幾次僥倖逃過死劫，後遇一名男性友人謊稱生病，要求她去照顧，最後在違反她的意願之下發生關係，對方甚至曲解稱「女生說不要就是要」，雪碧聽了憤怒無奈，她說：「當時自己並不同意，卻因種種複雜的情緒，最後與加害者展開一段短暫戀情。」最終因清醒選擇分手。

雪碧強調，雖然一度成為情侶，但「被得逞」的事實不會消失，也不代表性侵行為可以被合理化。

