69歲澎恰恰從早拚到晚 賣地瓜還鉅債真相曝光

澎恰恰為還鉅債，傳出賣地瓜從白天賣到晚上。（翻攝自Threads）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕澎恰恰2020年欠下2.4億元鉅債宣布破產，近年積極還債，被發現在中國抖音直播賣地瓜等農產品，挺著69歲蒼老身軀從白天賣到深夜，引來不少網友粉絲心疼。

《鏡週刊》報導，澎恰恰為還債到中國直播帶貨賺錢，頂著烈日下田賣地瓜，更從白天喊到深夜，但據了解，他並非外傳白天直播到深夜，而是早、晚都開直播，才讓外界有錯覺。

據悉，澎恰恰一天有2場直播賣地瓜，一次直播2小時，白天、晚上各1場。雖但由於直播是在地瓜田裡，對年近七旬的他來說，頂著太陽站在田裡講上數小時，體力負擔可想而知。

對於澎恰恰直播賣地瓜，上個月底王彩樺出席節目《少年偵探！誕生》記者會，被問及此事坦言很心疼，不過認為澎恰恰認真賺錢、敬業態度值得敬佩。王彩樺表示，澎恰恰在為之前的事負責，「我覺得很棒，他很認真賺錢，什麼都願意做就是為了還之前欠人家的，不還也不行，還是要給別人交代。」

