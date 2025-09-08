李妍瑾曾被me too 力挺江祖平：正義何在

江祖平勇揭露遭三立電視副總龔美富之子龔益霆下藥性侵，各界關注。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林南谷／台北報導〕女星江祖平勇揭露遭三立電視副總龔美富之子龔益霆下藥性侵，7日凌晨再發聲坦言縱使外界傳出龔美富父子已離開公司，但仍心生恐懼並說：「我更害怕的是……他們知道我住哪裡。」

而李妍瑾隨即發文力挺江祖平，坦言自己曾me too過，很能理解這種處境，她說：「沒有一個女明星想要公開這些不堪的事！祖平姐加油！」

請繼續往下閱讀...

李妍瑾回憶人生第一部就是和江祖平拍的，「江祖平一直是很低調也很敬業的演員，也很照顧後輩。」認為對方能勇敢的站出來，一定也掙扎很久，「畢竟這種事情講出來常常吃力不討好，當了受害者還要被指指點點，無疑是在傷口在撒鹽，也是賭上自己的事業。」

對於江祖平承受壓力，李妍瑾也分析為何沒有比較少藝人站出來，「因為大家也要保住飯碗！」但仍力挺江祖平，「我都在做直播了，而且我自己也是被me too過的！如果因為做對的事而被封殺非議，那正義何在！」

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。

