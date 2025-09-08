晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

不只踢爆黃子佼！Zofia跨海聲援江祖平「妳在做對的事」

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾在黃子佼案中勇敢揭露事件的旅法網紅Zofia，近日再度出聲，這回她跨海私訊江祖平，親自表達支持，不僅自稱是「黃子佼罪犯的吹哨者」，更直言非常理解江祖平此刻的恐懼與壓力，盼能透過訊息給予溫暖與力量。

Zofia跨海聲援江祖平（圖）。（翻攝自臉書）Zofia跨海聲援江祖平（圖）。（翻攝自臉書）

Zofia在私訊中透露，雖然自己不住在台灣，但當年事件爆發時，她依舊每天把門窗緊鎖，深怕遭受傷害，因此對江祖平的心境感同身受，她誠摯勉勵：「妳很勇敢、很堅強，請妳一定要堅定，並且無懼那些嘗試黑化妳的言論，妳正在做一件對的事情。」同時指出，抗拒背後龐大勢力並非易事，但已經不是過去「權勢能隻手遮天」的年代，呼籲她勇敢面對。

Zofia私訊江祖平表達力挺。（翻攝自Threads）Zofia私訊江祖平表達力挺。（翻攝自Threads）

最後，Zofia更溫暖喊話，希望江祖平能感受到外界的支持，「真心希望妳能讀到我的訊息，我希望能透過訊息給妳一點溫暖，有非常非常多的人正在透過網路給妳力量。希望妳一切都好，越來越好，光明都是站在正義的一方，加油！」跨海力挺並呼應「性犯罪零容忍」的立場。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中