不只踢爆黃子佼！Zofia跨海聲援江祖平「妳在做對的事」

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾在黃子佼案中勇敢揭露事件的旅法網紅Zofia，近日再度出聲，這回她跨海私訊江祖平，親自表達支持，不僅自稱是「黃子佼罪犯的吹哨者」，更直言非常理解江祖平此刻的恐懼與壓力，盼能透過訊息給予溫暖與力量。

Zofia跨海聲援江祖平（圖）。（翻攝自臉書）

Zofia在私訊中透露，雖然自己不住在台灣，但當年事件爆發時，她依舊每天把門窗緊鎖，深怕遭受傷害，因此對江祖平的心境感同身受，她誠摯勉勵：「妳很勇敢、很堅強，請妳一定要堅定，並且無懼那些嘗試黑化妳的言論，妳正在做一件對的事情。」同時指出，抗拒背後龐大勢力並非易事，但已經不是過去「權勢能隻手遮天」的年代，呼籲她勇敢面對。

請繼續往下閱讀...

Zofia私訊江祖平表達力挺。（翻攝自Threads）

最後，Zofia更溫暖喊話，希望江祖平能感受到外界的支持，「真心希望妳能讀到我的訊息，我希望能透過訊息給妳一點溫暖，有非常非常多的人正在透過網路給妳力量。希望妳一切都好，越來越好，光明都是站在正義的一方，加油！」跨海力挺並呼應「性犯罪零容忍」的立場。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法