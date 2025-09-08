晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

黃子佼案吹哨者發聲了！Zofia力挺江祖平 「受害者不該承受壓力」

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾在黃子佼案中勇敢揭露內幕的旅法網紅Zofia，坦言當看見江祖平深夜發文後感到心疼，「她一定是心驚膽顫的整夜無法入眠吧⋯」並呼籲外界不要再將矛頭指向受害者。

江祖平恐懼籠罩日常，直至天亮才敢就寢。（資料照，記者陳奕全攝）江祖平恐懼籠罩日常，直至天亮才敢就寢。（資料照，記者陳奕全攝）

Zofia昨（7日）在文中連拋數問，「為什麼是受害者應該擔心人身安全？為什麼是受害者應該被檢討？為什麼是受害者要被挖黑歷史？為什麼是受害者應該承受輿論壓力？」她強調，人在低潮的時候，往往更容易被攻擊性的言語打擊，因此支持的聲音更加重要，「我們要讓她知道她是被支持的！」

Zofia透露，自己曾私訊江祖平，想給予一點溫暖，但因對方可能收到太多訊息而未讀，於是決定公開發文聲援，「反正我不是藝人，我不會被封殺」，最後更大聲喊話：「江祖平加油！支持妳做對的事！」並加上「#支持江祖平勇敢發聲」、「#性犯罪零容忍」等標籤。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中