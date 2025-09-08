黃子佼案吹哨者發聲了！Zofia力挺江祖平 「受害者不該承受壓力」

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾在黃子佼案中勇敢揭露內幕的旅法網紅Zofia，坦言當看見江祖平深夜發文後感到心疼，「她一定是心驚膽顫的整夜無法入眠吧⋯」並呼籲外界不要再將矛頭指向受害者。

江祖平恐懼籠罩日常，直至天亮才敢就寢。

Zofia昨（7日）在文中連拋數問，「為什麼是受害者應該擔心人身安全？為什麼是受害者應該被檢討？為什麼是受害者要被挖黑歷史？為什麼是受害者應該承受輿論壓力？」她強調，人在低潮的時候，往往更容易被攻擊性的言語打擊，因此支持的聲音更加重要，「我們要讓她知道她是被支持的！」

Zofia透露，自己曾私訊江祖平，想給予一點溫暖，但因對方可能收到太多訊息而未讀，於是決定公開發文聲援，「反正我不是藝人，我不會被封殺」，最後更大聲喊話：「江祖平加油！支持妳做對的事！」並加上「#支持江祖平勇敢發聲」、「#性犯罪零容忍」等標籤。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

