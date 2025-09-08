晴時多雲

娛樂 電影

《凶器》全球飆破2.51億美金！導演曝更大野心跟規模「非常扭曲變態」

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由鬼才編導札克克瑞格打造的原創驚悚懸疑新作《凶器》繼前一週重返北美冠軍寶座後，上週末（9月5至7日）將冠軍寶座讓給華納自家的《厲陰宅：最終聖事》，北美票房名次雖下滑至第3名，不過累積票房已突破1.43億美金（約台幣43.51億元），全球票房更突破2.51億美金（約台幣76.37億元）。

《凶器》在全球創下票房佳績。（華納兄弟提供）《凶器》在全球創下票房佳績。（華納兄弟提供）

該片票房對一部原創恐怖片而言相當驚人，尤其成本僅3800萬美金（約台幣11.56億元），將為華納帶來可觀利潤。編導札克克瑞格繼口碑叫好的《宿劫》之後再創高峰，直說當初拍攝完該片，就很希望下一部作品能夠給他更大的挑戰，拍出一部規模更龐大和更好的電影。

編導札克克瑞格表示：「我想拍出一部更有野心的電影，不只是規模更龐大，而是有更多複雜的戲劇元素和更具挑戰性的故事結構。我希望這部電影的風險更大，但還是一樣瘋狂。」他形容，《凶器》是一部從一開始就很詭異的電影，而且故事的結局甚至更詭異，但是同時又盡可能貼近真實。

編導札克克瑞格形容《凶器》非常扭曲變態。（華納兄弟提供）編導札克克瑞格形容《凶器》非常扭曲變態。（華納兄弟提供）

克瑞格也說，這部電影遵守它的世界觀設定的規則，不會失控變成既古怪又迷幻的噩夢，「但每20分鐘就會重新翻轉，同時又會圍繞著核心故事向前推進。」他強調這是一部很有趣的電影，有搞笑橋段，也有可怕的畫面，同時很有吸引力，「真的非常扭曲變態」。《凶器》全台上映中。

