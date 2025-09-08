晴時多雲

娛樂 電影

鬼月發威！《厲陰宅：最終聖事》北美奪冠 驚創影史恐怖片開片第3高

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座恐怖片系列續作《厲陰宅：最終聖事》上週末（9月5至7日）受到影迷全力支持，於北美票房開出突破整個「厲陰宅宇宙」紀錄的8300萬美金（約台幣25.25億元）拿下票房冠軍，全球票房也高達1.87億美金（約台幣56.9億元），雙雙創下影史恐怖片第3高的開片成績。

沒人預料到9月會迎來如此震撼的驚喜，根據外媒報導，原先業界對該片的全球票房預測約為8000萬美金（約台幣24.34億元），如今光是北美就超越此成績，遠遠超標。

派屈克威爾森（右）和薇拉法蜜嘉飾演的「華倫夫婦」，在《厲陰宅：最終聖事》展開最終驅魔冒險。（翻攝自YouTube）派屈克威爾森（右）和薇拉法蜜嘉飾演的「華倫夫婦」，在《厲陰宅：最終聖事》展開最終驅魔冒險。（翻攝自YouTube）

《厲陰宅：最終聖事》是華納兄弟影業今年第8部開片登頂的作品，也是第7部首週超過4000萬美金（約台幣12.17億元）的電影，傲視其他片廠。華納兄弟今年已在北美斬獲17.3億美金（約台幣526.43億元）、海外20億美金（約台幣608.6億元）、全球37.7億美金（約台幣1147.21億元），全面稱冠。

值得一提的是，恐怖片史上前兩大開片分別是《牠》和續作《牠：第二章》，和拿下影史恐怖片開片第3名的《厲陰宅：最終聖事》，全都是由華納旗下的新線影業發行，可說是大獲全勝。

同時，這也是新線影業在總裁理察布雷納帶領下，今年承接了《絕命終結站：血脈》與《凶器》的佳績，連續第三部大賣的恐怖片，尤其該公司本來就是靠著恐怖片《半夜鬼上床》系列創造早期盛事，如今的亮眼表現，再次印證新線影業在恐怖片領域的地位。《厲陰宅：最終聖事》全台上映中。

