娛樂 最新消息

若盈爆眾怒！曝光「餵狗喝酒片」 1句話遭出征灌爆

〔記者邱奕欽／台北報導〕42歲金曲歌后「娃娃」魏如萱日前認愛小21歲的男網紅Ian，卻被爆出疑似介入網紅若盈的感情，3人之間的糾葛曾引發一陣熱議。如今，若盈的最新動態再度掀起網友怒火。

若盈昨（7日）在IG限時動態釋出一段影片，只見一名男性友人在海邊竟將啤酒倒給狗喝，她不僅未制止，還加註文字「他喝醉後一直狂吠」，讓網友看了氣炸，痛批根本是在虐狗。雖然當事人並非若盈本人，但她的旁觀與玩笑態度瞬間引爆罵聲。

若盈未制止友人餵狗喝酒遭出征。（組合照，翻攝自IG）若盈未制止友人餵狗喝酒遭出征。（組合照，翻攝自IG）

影片曝光後，網友們群起怒嗆「真的不知道狗不能喝酒嗎？」、「虐狗仔」、「基本常識都不懂超傻眼」、「兒子做事爸爸道歉，狗喝酒你還在旁邊笑？」還有熱心網友表示，「酒精會導致狗狗酒精中毒，引起代謝性酸中毒、呼吸變慢、心跳下降、體溫降低、失去協調能力，嚴重時可能導致心臟病發、癲癇、昏迷，甚至死亡。」

不僅如此，更有人警告「請帶牠去看醫生，不然我會檢舉你朋友虐狗。」罵聲一面倒，認為若盈的態度完全不適當。面對爭議，若盈雖火速刪除影片，還限制了留言數，但並未正面回應，反而再次引來網友不滿，認為她處理方式是「掩耳盜鈴」，讓事件持續延燒。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

