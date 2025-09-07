晴時多雲

娛樂 最新消息

王心凌爆出「回收」吳克群後公開現身被5帥包圍 Energy深夜再爆喜訊

Energy完成高雄演唱會，宣布明年一月重返小巨蛋開唱。（相信音樂提供）Energy完成高雄演唱會，宣布明年一月重返小巨蛋開唱。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy今（7日）晚在高雄巨蛋完成第二場「ALL IN 全面進擊」演唱會，一結束演出隨即在社群爆出好消息，這套耗資千萬打造的演唱會，明年1月10日將登上台北小巨蛋開唱，歌迷可以先預留時間。另一驚喜是，今晚Energy高雄場嘉賓請到王心凌助陣，雙方一起合唱讓王心凌翻紅的夯曲《愛你》。

才完成高雄演唱會，Energy就宣告明年初要重返台北小巨蛋演出，歌迷興奮喊準備搶票，也有歌迷留言說，Energy太謙虛了，只辦一場怎麼夠看？希望能直接加場。

王心凌驚喜擔任Energy演唱會嘉賓，歌迷好驚喜。（翻攝自Threads）王心凌驚喜擔任Energy演唱會嘉賓，歌迷好驚喜。（翻攝自Threads）

而Energy今晚演唱會大驚喜是王心凌現身當嘉賓，前幾天王心凌才剛爆出「回收」舊愛吳克群，不過她透過自己的歌曲《劈你的雷正在路上》歌詞寫道「誰是誰？搞不清楚誰是誰？怎麼能說的天花亂墜？」疑似針對緋聞做出否認回應。吳克群經紀人也表示：「克群近來行程緊湊，參加多場音樂節與演唱會，只是恰巧有2次活動與王心凌同場。」

