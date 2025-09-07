晴時多雲

娛樂 最新消息

《如懿傳》辛芷蕾威尼斯封后 周迅躺著中槍挨酸「錯失榮耀」

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕戲劇《如懿傳》「嘉貴妃」辛芷蕾以新片《日掛中天》奪下第82屆威尼斯影后，人氣飆升；據傳，最初《日掛中天》籌拍時，劇組曾邀請同演過《如懿傳》的周迅演出，最終周迅因綜合考量推掉邀約，被網友解讀錯失拿下國際影后的機會。

辛芷蕾（左）於威尼斯封后，周迅被指推掉奪后的機會。（翻攝自IG、微博）辛芷蕾（左）於威尼斯封后，周迅被指推掉奪后的機會。（翻攝自IG、微博）

據報導，《日掛中天》曾邀請周迅出演女主角「美雲」，只是周迅團隊因該角色的適配（年齡）、劇本理解以及檔期衝突等考量，最終推掉演出邀約，不過消息未獲本人證實；據悉，《日掛中天》導演蔡尚君曾接觸過至少十多位演員，周迅只是其中之一。

微博爭吵一片，有網友認為辛芷蕾獲獎，也許壓縮到某些演員的資源，也有人表示周迅大概「千金難買早知道」、「真正的錯失國際影壇的榮耀」，不過也有影評理性分析，華人演員在國際舞台發光，應當理解成「一個人夢想成真，代表所有人都能做夢，不代表其他人就夢想破滅」。

辛芷蕾接演《日掛中天》女主角，成為繼鞏俐、葉德嫻後，第三位華人威尼斯影后，演技獲國際評審認可；因此有網友表示，辛芷蕾自身實力的展現，和周迅無關，兩位演員都值得尊重，沒必要捧一踩一。

