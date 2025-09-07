晴時多雲

娛樂 最新消息

AKIRA胸前開深V登小巨蛋！霸氣攜師弟團嗨喊「我愛你們」

AKIRA與師弟團BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER一起演出，現場嗨到不行。（記者王文麟攝）AKIRA與師弟團BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER一起演出，現場嗨到不行。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕《潮臺北》今天（7日）迎來7組日本卡司輪番上陣，壓軸登場的是「國民姐夫」AKIRA，他率領兩大師弟團BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER在小巨蛋演出，AKIRA昨身穿黑色西裝、胸前大開深V，氣場全開輾壓全場，卻又比出「手指愛心」，十分俏皮。

AKIRA與BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER賣力演出。（記者王文麟攝）AKIRA與BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER賣力演出。（記者王文麟攝）

AKIRA與BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER一起JUMP。（記者王文麟攝）AKIRA與BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER一起JUMP。（記者王文麟攝）

AKIRA與師弟們尬舞，還脫下外套，表情也很有戲。（記者王文麟攝）AKIRA與師弟們尬舞，還脫下外套，表情也很有戲。（記者王文麟攝）

PSYCHIC FEVER唱跳兼備。（記者王文麟攝）PSYCHIC FEVER唱跳兼備。（記者王文麟攝）

PSYCHIC FEVER帶來《Reflection》、《RICH & BAD》等歌曲，結合Hip-Hop與R&B的律動感，全員唱跳俱佳，舞台張力十足，成員都很開心見到大家，渡邊廉秀中文「我想去西門紅樓」，半田龍臣則是大喊「我想你，非常想念你餒」。師兄團BALLISTIK BOYZ緊接著登場，用台語大喊「哩賀」向大家問好，並帶來《Most Wanted》、《Animal》等歌曲，將全場情緒推向沸點。

BALLISTIK BOYZ表現可圈可點。（記者王文麟攝）BALLISTIK BOYZ表現可圈可點。（記者王文麟攝）

AKIRA跳超高，頭髮也飛很高。（記者王文麟攝）AKIRA跳超高，頭髮也飛很高。（記者王文麟攝）

最後登場的是AKIRA，今天一身黑色西裝、戴著墨鏡，站在C位酷炫登場，已經44歲的他跳舞力道完全不輸身旁的師弟，霸氣十足，一連表演《24WORLD》以及放浪兄弟的神曲《Choo Choo TRAIN》，共15人在小巨蛋舞台上又唱又跳﹐讓氣氛嗨到最後一刻。AKIRA用中文向觀眾告別：「謝謝大家今天來，我們一定會回來，謝謝，下次見，我們是EXILE TRIBE，我愛你們！」

AKIRA動作帥氣十足。（記者王文麟攝）AKIRA動作帥氣十足。（記者王文麟攝）

AKIRA蹲下身，造型實在很像基努李維。（記者王文麟攝）AKIRA蹲下身，造型實在很像基努李維。（記者王文麟攝）

AKIRA右腳踢很高。（記者王文麟攝）AKIRA右腳踢很高。（記者王文麟攝）

AKIRA脫下西裝外套，秀出手臂十分性感。（記者王文麟攝）AKIRA脫下西裝外套，秀出手臂十分性感。（記者王文麟攝）

AKIRA在表演結束後脫下墨鏡，與現場粉絲告別。（記者廖俐惠攝）AKIRA在表演結束後脫下墨鏡，與現場粉絲告別。（記者廖俐惠攝）

AKIRA張開雙手向粉絲告別。（記者王文麟攝）AKIRA張開雙手向粉絲告別。（記者王文麟攝）

