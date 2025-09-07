晴時多雲

超卡哇伊！日本女聲輪番上陣警告：小心掉入我的陷阱

〔記者廖俐惠／台北報導〕《潮臺北》今天（7日）迎來日系音樂盛事《Trendy Taipei J-POP NIGHT》，開場由川西奈月、@onefive、BEYOOOOONDS等團體輪番上陣，超強實力驚艷小巨蛋。

川西奈月。（記者王文麟攝）川西奈月。（記者王文麟攝）

川西奈月。（記者王文麟攝）川西奈月。（記者王文麟攝）

由Z世代創作歌手川西奈月的透明歌聲揭開序幕，接連獻唱《太陽とキミ》、《バター》與《理想的ガール》，清澈嗓音如晨光灑落，為小巨蛋注入溫柔氛圍，甚至還自彈自唱，讓人眼睛為之一亮。她還直接準備大抄，以中文與大家問候，誠意滿滿。

川西奈月。（記者王文麟攝）川西奈月。（記者王文麟攝）

@onefive。（記者王文麟攝）@onefive。（記者王文麟攝）

緊接登場的女子團體@onefive，帶來組曲《KAGUYA-OZGi》、《KAWAII KAIWAI》等歌曲，新歌《Alps Vibes》中熟悉的童謠旋律更是讓粉絲跟著一起哼，4人在小巨蛋中跳出拍手動作，使人更加專注於她們的演出，俏皮可愛更是感染小巨蛋。4人還分別秀中文，SOYO說「小心掉入我的陷阱」，GUMI則告訴大家「今天是我生日」，KANO是「想做你們的太陽」，MOMO則再度自稱「美少女」。

@onefive。（記者王文麟攝）@onefive。（記者王文麟攝）

@onefive。（記者王文麟攝）@onefive。（記者王文麟攝）

BEYOOOOONDS。（記者王文麟攝）BEYOOOOONDS。（記者王文麟攝）

第3組登場的BEYOOOOONDS以三曲接力燃炸全場，《最 KOO DE DANCE》的俏皮舞步開場，《Do-Did-Done〉》電子 Hook 緊接拉高能量，最後以《灰 to ダイヤモンド》象徵蛻變的磅礡氣勢收尾，3段式演出層層推進，展現她們多變又驚喜的舞台魅力。

BEYOOOOONDS。（記者王文麟攝）BEYOOOOONDS。（記者王文麟攝）

BEYOOOOONDS。（記者王文麟攝）BEYOOOOONDS。（記者王文麟攝）

