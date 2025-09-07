晴時多雲

娛樂 最新消息

日本芭蕾舞界最好色的女孩！腰圍52公分、超軟Q的她來了

AV新人「天才少女」清野咲是一名芭蕾舞者。（翻攝自劇照）AV新人「天才少女」清野咲是一名芭蕾舞者。（翻攝自劇照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕AV新人職業百百種，這次迎來的新人「天才少女」清野咲，來頭可不小，她曾在日本全國芭蕾舞比賽拿下過前三名的獎項，而至於為何要下海拍AV呢？片商kawaii*人狠話不多，只淡淡說了一句：歡迎日本芭蕾舞界最好色的女孩出道，人生真是有趣啊。

清野咲的身體非常柔軟，不愧是練芭蕾舞的高手。（翻攝自劇照）清野咲的身體非常柔軟，不愧是練芭蕾舞的高手。（翻攝自劇照）

頂著芭蕾舞者的頭銜，不禁讓人好奇，清野咲能以多麼軟Q的身體完成各種姿勢的要求？片商給出了預告，換上芭蕾舞衣的她演示了一段舞蹈，證明全國前三絕不是浪得虛名。

清野咲的腰圍只有52公分，非常纖細。（翻攝自劇照）清野咲的腰圍只有52公分，非常纖細。（翻攝自劇照）

清野咲不僅是芭蕾舞高手，腰圍更只有52公分，真是有夠「腰瘦」。清秀的外表、超細的腰圍、圓潤的美乳加上精實的身體線條，簡直是許多老司機的夢中情人，也讓人相當期待她的作品以及未來的發展。

清野咲曾在日本全國芭蕾舞比賽拿下過前三名的獎項。（翻攝自劇照）清野咲曾在日本全國芭蕾舞比賽拿下過前三名的獎項。（翻攝自劇照）

