才剛唱完大巨蛋！徐若瑄飛奔萬博 收大咖男星禮物驚呆

徐若瑄登萬博大阪週開唱。（威威巖提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕日本大阪的萬國博覽會從今年4月開幕以來人潮不斷，主辦單位策劃了一系列關西萬博「大阪週～秋～」活動，今（7）日最受期待的一場特別音樂喜劇祭演出登場，集合包括米希亞及多位日本著名歌手和藝人共襄盛舉，「Vivian」徐若瑄更成為唯一受邀的華人表演嘉賓，她也把握機會與許多好友相聚。

徐若瑄登萬博大阪週開唱，日本藝能長青樹明石家秋刀魚擔綱主持。（威威巖提供）

Vivian剛唱完台北大巨蛋就奔東京彩排、大阪演出，她選唱歐陽菲菲的成名曲《雨中徘徊》（日文曲名：雨の御堂筋），以中日文交錯的方式致敬前輩，現場吸引超過上萬人觀賞共鳴，氣氛熱鬧又溫馨。

與今年萬博特別有緣的Vivian，在開幕時就曾擔任TECH WORLD館的大使，這次又受邀演出這麼特別的音樂喜劇祭，Vivian表示：「覺得自己這次是以歌手身份來到關西萬博會很開心，可以把音樂和綜藝喜趣結合，透過音樂把歡樂帶給大家，藉此也見到了好久不見的前輩們！」

徐若瑄以丸子頭造型現身。（威威巖提供）

為了符合活動主軸是結合「音樂」與「笑聲」，Vivian特別選了smiling face的洋裝加上帥氣的靴子，走隨性搖滾風，在34度高溫下頂著延續黑色餅乾的丸子頭出場，她笑著說：「是改良後長大成熟版的丸子頭！」

徐若瑄（中）與好友米希亞（右）、前輩淺田美代子相見歡。（威威巖提供）

由於這場演出招集了許多著名歌手和藝人，演出前主辦方安排先在東京進行彩排，Vivian也和已經合作多次的好友米希亞共進晚餐相聚。今天挑梁主持的更是已經70歲的日本綜藝泰斗明石家秋刀魚，多年沒見的秋刀魚送上一頂棒球帽給Vivian ，讓最愛戴棒球帽的Vivian很驚喜。

