瀧澤秀明親坐鎮！IMP.放話超越社長 小巨蛋嗨變大型夜店

〔記者廖俐惠／台北報導〕《潮臺北》今天（7日）迎來日系音樂盛事《Trendy Taipei J-POP NIGHT》，重頭戲之一是瀧澤秀明帶出的話題男團「IMP.」，而瀧澤秀明也在小巨蛋台下親自坐鎮，子弟兵表演完後才離去。

IMP.在2023年出道，由椿泰我、松井奏、鈴木大河、佐藤新、基俊介、隊長影山拓也、橫原悠毅組成。他們今天以《Overture》開場，嘶吼嗓音點燃現場氣氛，接著獻唱《ROCKIN'PARTY》、《Go Higher》、《Cheek to Cheek》把小巨蛋變成大型夜店。

基俊介大喊「玩得開心嗎！我們是IMP.！很開心能來台灣，我吃了小籠包。」橫原悠毅則是見到大家很開心，希望與大家一起玩，隊長影山拓也表示「我是隊長影山拓也，玩得開心嗎！我愛你們！」至於在記者會上預告要玩哏的椿泰我，大喊「我說tsu！你說BAKI」，結果還真的獲得下粉絲的迴響，反應還算熱烈。他們接著演唱《Reckless Love》、《CRUSIN》、《BAM-BOO》等歌曲，完成在台灣的首場演出。

