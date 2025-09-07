晴時多雲

娛樂 最新消息

《徵人啟弒》金獅獎擦肩淪遺珠！朴贊郁自頒安慰獎

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國名導朴贊郁驚悚新作《徵人啟弒》於第82屆威尼斯影展主競賽單元中贏得外媒壓倒性好評，最終卻與獎項擦身；朴贊郁向外媒表示：「觀眾的反應比我拍過的任何一部電影都好，我覺得我已拿下一座大獎。」

朴贊郁執導的《徵人啟弒》在國際口碑評價不俗。（達志影像）朴贊郁執導的《徵人啟弒》在國際口碑評價不俗。（達志影像）

威尼斯影展今（7）凌晨落幕，最佳影片金獅獎頒給美國導演賈木許新片《父母姐弟》，該片講述3個成年子女和父母之間疏離的故事；至於《徵人啟弒》入圍同單元，講述李炳憲中年失業後面臨生活困境，各方面評價皆佳，但未能擒下獎項。

朴贊郁新片《徵人啟弒》於威尼斯首映後收穫全場掌聲。（龍祥電影提供）朴贊郁新片《徵人啟弒》於威尼斯首映後收穫全場掌聲。（龍祥電影提供）

「美聯社」評論「本屆金獅獎令人意外，擊敗《欣德・拉賈布之聲》等其他佳評如潮的電影」，表示《徵人啟弒》事先被視為金獅獎大熱門，該片在影展場刊獲得3.6分（滿分5分）高分，英國BBC也稱電影「令人欣喜若狂」。

《徵人啟弒》前導海報。（龍祥電影提供）《徵人啟弒》前導海報。（龍祥電影提供）

《徵人啟弒》是繼已故導演金基德執導的《聖殤》後，再度入圍威尼斯主競賽單元的韓國電影，雖與獎座失之交臂，但該片將作為第30屆釜山開幕片，且代表韓國角逐第98屆奧斯卡金像獎最佳國際影片，9月24日在韓國上映，台灣則定檔10月9日上映。

