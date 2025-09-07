晴時多雲

娛樂 最新消息

《我家的事》趣事連環爆！曾敬驊旅館「驚見光頭男看A片」

〔記者鍾志均／台北報導〕導演潘客印執導台片《我家的事》昨、今兩天舉辦「搶先Key恁兜」特別場放映，曾敬驊、高伊玲、黃珮琪北中南跑透透和觀眾相見歡，3場售票活動開賣瘋搶，4小時內完售，引來影迷直呼「以為在搶演唱會（門票）」。

電影《我家的事》「搶先Key恁兜」特別場活動開賣即秒殺，現場反應熱烈。（牽猴子提供）電影《我家的事》「搶先Key恁兜」特別場活動開賣即秒殺，現場反應熱烈。（牽猴子提供）

搶先看活動首站抵達高雄，現場座無虛席，有粉絲向曾敬驊提問時激動到哽咽、尖叫，彷彿天菜明星般待遇；曾敬驊自爆在汽車旅館拍戲時，趁休息時間到處走走，不小心看到光頭男半裸、下半身包浴巾，貌似剛「完事」坐在窗邊的床上看著「愛情動作片」，由於太醒目，他很難移開視線，還透露揪姚淳耀一起在外面看了一陣子，讓全場驚呼連連。

曾敬驊（左）和黃珮琪在《我家的事》飾演姊弟，兩人合體出席映後會影迷。（牽猴子提供）曾敬驊（左）和黃珮琪在《我家的事》飾演姊弟，兩人合體出席映後會影迷。（牽猴子提供）

飾演爸爸的藍葦華這兩日因為工作無法和家人合體，被大家幽默說：「爸爸在賺錢（養家）。」沒想到演他妻子的高伊玲順勢爆料，藍葦華在客廳擦乳液講台詞的戲，突然Siri冒出一句：「不好意思，我聽不懂你在說什麼，你可以再說一遍嗎？」藍葦華也機智接話：「真的嗎？我再講一次！」全場笑成一片。

黃珮琪透露與「爸爸」的相處點滴：「他很喜歡在情緒很沉重的戲搞笑，尤其是我哭戲的時候，跟爸爸相處覺得很煩但又學到很多東西。」

演員黃珮琪（左起）、高伊玲、導演潘客印、曾敬驊南下高雄與粉絲朋友們見面。（牽猴子提供）演員黃珮琪（左起）、高伊玲、導演潘客印、曾敬驊南下高雄與粉絲朋友們見面。（牽猴子提供）

高伊玲也點出藍葦華悶騷的性格，提到他只要被劇組的女工作人員比手指愛心，就可以開心一整天，拍完戲甚至捨不得回家，也足見劇組的好感情。

活動上，有位爸爸帶著與片中一樣的一家四口組合來看片，爸爸被點到時笑稱：「我帶女兒來看曾敬驊的。」父親貼心的舉動讓大家稱羨不已。《我家的事》將於9月12日全台上映。

