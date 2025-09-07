晴時多雲

娛樂 最新消息

首部戲合作江祖平！女星揭圈內噤聲現實：大家要保飯碗

江祖平勇敢發聲…李妍憬一句話說出女星心酸。（翻攝自臉書）江祖平勇敢發聲…李妍憬一句話說出女星心酸。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕江祖平連日揭露遭三立高層之子龔益霆涉嫌性侵，震撼演藝圈。隨著事件延燒，演藝圈聲援聲浪漸起，女星李妍憬今（7日）也在社群發文力挺，感嘆：「祖平姐能勇敢站出來，一定掙扎很久」。

李妍憬回憶首部戲與江祖平合作，心疼前輩勇敢發聲。（翻攝自臉書）李妍憬回憶首部戲與江祖平合作，心疼前輩勇敢發聲。（翻攝自臉書）

李妍憬回憶，自己的第一部戲就是和江祖平合作，對方給她的印象是「低調、敬業、照顧後輩」，因此看到江祖平選擇公開經歷，更讓她心疼：「當了受害者還要被指指點點，無疑是在傷口上撒鹽，也是賭上自己的事業。」她直言，沒有任何女明星願意主動揭露這些不堪，「希望女性可以勇敢抬頭，祖平姐加油！」

針對外界質疑「為何藝人少有發聲」，李妍憬坦言，圈內確實存在現實壓力，「大家也要保住飯碗」，她自嘲如今靠直播維生，已經沒有顧忌，更透露自己過去也曾遭遇MeToo，「如果因為做對的事而被封殺非議，那正義何在！」

