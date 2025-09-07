熊熊自爆拚生馬寶寶 心疼江祖平揭過來人心聲

熊熊與專業褓母小亨堡出席線上課程活動。（主辦提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕卓毓彤（熊熊）今（7日）出席線上課程平台《一課》活動，首波課程由她與專業褓母小亨堡合作，分享新手爸媽的育兒經驗。熊熊透露，自己正在積極準備第二胎，還希望能生一個「馬寶寶」，甚至和醫生討論好不要碰上過年期間生產，可見計畫周全。

首度面對鎂光燈的小亨堡則直言，比起藝人身份，她還是更享受當保姆的工作，讓熊熊當場驚喜邀約「要不要乾脆來當我的保姆？」小亨堡也預告將推出保姆教材，讓學員除了上課外，還能學到更多育兒撇步。

明星媽咪熊熊攜手專業褓母小亨堡，與吳美玲、大榮伯郭文瑞、姚蜜一同亮相，宣布《一課》平台正式上線。（主辦提供）

活動上被問及江祖平公開指控遭性侵事件，熊熊雖然坦言和對方並不熟識，但也提到曾私下有過一面之緣，印象中江祖平是性格爽朗的人。她進一步感嘆，社會至今對女性仍不夠公平，常常檢討受害者。熊熊回憶，自己過去也曾遭遇網路霸凌，甚至被寫成「一女劈4男」，導致長期受到攻擊，因此對事件格外能感同身受。

不過她也強調，自己不是當事人，對細節並不清楚，擔心隨意表態會被質疑蹭話題，因此選擇靜待司法調查，但仍會默默替江祖平加油打氣。

