娛樂 日韓

金鐘國婚後首發文 粉絲傻眼狂笑

韓星金鐘國結束單身生活，順利抱回美嬌娘。（翻攝自X）韓星金鐘國結束單身生活，順利抱回美嬌娘。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾是「黃金單身漢」的韓國男星金鐘國日前完成婚禮，他曾在節目中透露自己的感情史，指出自己交往兩個女朋友，一位談了七年，另一位則談了六年，最後都未能走進婚姻殿堂，他後悔表示「分手都是我的錯」。這次金鐘國傳來婚訊，圈內許多朋友都為他高興。保護妻子的金鐘國婚禮採不公開儀式，也沒流出任何婚紗照、現場畫面。婚後金鐘國首篇發文卻讓粉絲傻眼，因為照片裡竟是他收到的「拳擊手套」。

金鐘國婚後首篇發文竟是拳擊手套，笑翻粉絲。（翻攝自IG）金鐘國婚後首篇發文竟是拳擊手套，笑翻粉絲。（翻攝自IG）

金鐘國婚禮圓滿結束，不過因為太神秘，反而引起外界好奇心，他婚後的首篇發文讓粉絲笑說「果然很有金鐘國風格」。他發出的拳擊手套是運動品牌贈送給她的禮物，他非常有禮貌的標註品牌並表示感謝，但沒有發表婚後感想，也沒有婚禮當天幕後照片。

金鐘國5日舉行婚禮，他曾表示「絕對不會公開老婆身份」，故婚禮地點前一日才通知賓客，還仔細叮嚀「連經紀人都不能說」。婚禮僅邀請百人左右，主持人為「Running Man」搭檔劉在錫。

金鐘國（左）婚禮神秘，圖右為金鐘國母親。（翻攝自X）金鐘國（左）婚禮神秘，圖右為金鐘國母親。（翻攝自X）

點圖放大header
點圖放大body

