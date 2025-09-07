晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

178公分超正模特兒「剪短髮」演本土劇！吸20萬點擊超驚人

178公分的賴郁庭是模特兒出身，先前長髮模樣秀氣美麗。（翻攝自臉書）178公分的賴郁庭是模特兒出身，先前長髮模樣秀氣美麗。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕178公分的賴郁庭是模特兒出身，這回在三立八點檔《百味人生》中飾演個個性豪爽、帶點男孩子氣的角色，劇中的她從小在市場長大，為了保護媽媽決定當個十足「女漢子」，和李睿紳稱兄道弟，為了能更貼近劇中大喇喇、不修邊幅的模樣，她毅然剪去長髮，告訴自己要徹底轉換思維，「我是小男生」。她笑說：「不要說有男人味，我覺得現在大喇喇的程度，已經和以前的我完全不一樣了。」

角色的轉變也讓她收穫驚喜。日前《百味人生》官方臉書釋出她的短髮角色卡，點擊率竟突破20萬，連她自己都嚇了一跳，「可能是我剪短髮的變化，讓大家特別好奇吧。」

賴郁庭（左）在《百味人生》和李睿紳稱兄道弟。（三立提供）賴郁庭（左）在《百味人生》和李睿紳稱兄道弟。（三立提供）

為了展現「不拘小節」的特質，她在日常生活裡都刻意放大細節，讓角色更自然。她形容自己現在一坐下就會雙腿大開，甚至會習慣拍打大腿，完全拋開以往的秀氣舉止。在聲音表現上，她也下足功夫，刻意壓低音調，讓聲線更貼近「男孩感」，同時要維持角色的大嗓門。她常擔心聲音不夠大，會一直問大家「聽得到嗎」，結果工作人員笑著回她：「妳已經很大聲了！」這才讓她意識到自己講話真的變得比以往更洪亮。

賴郁庭（左）在《百味人生》外表粗枝大葉，但面對李睿紳卻流露靦腆與含蓄。（三立提供）賴郁庭（左）在《百味人生》外表粗枝大葉，但面對李睿紳卻流露靦腆與含蓄。（三立提供）

雖然劇中賴郁庭外表粗枝大葉，但面對心儀的對象李睿紳時，卻流露靦腆與含蓄。賴郁庭坦言，自己私下的感情觀也與角色相似，「越喜歡一個人越說不出口，但喜歡是藏不住的，總會在一些小地方流露出來。」她打趣地比喻，「就像皇帝不急急死太監的那種心情，久而久之對方一定會感受得到。」她強調，這並不是小心機，而是不知不覺中自然流露的情感。

這次是她與李睿紳第三度合作，賴郁庭直言彼此默契早已培養成熟，「現在一個眼神就能互相丟球。」她也分享，蔡睿光這個角色雖然大喇喇，但心思細膩，總是把擔憂藏在心裡，不願讓媽媽擔心，「有點無怨無悔的感覺，只希望大家都快快樂樂。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中