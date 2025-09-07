178公分超正模特兒「剪短髮」演本土劇！吸20萬點擊超驚人

178公分的賴郁庭是模特兒出身，先前長髮模樣秀氣美麗。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕178公分的賴郁庭是模特兒出身，這回在三立八點檔《百味人生》中飾演個個性豪爽、帶點男孩子氣的角色，劇中的她從小在市場長大，為了保護媽媽決定當個十足「女漢子」，和李睿紳稱兄道弟，為了能更貼近劇中大喇喇、不修邊幅的模樣，她毅然剪去長髮，告訴自己要徹底轉換思維，「我是小男生」。她笑說：「不要說有男人味，我覺得現在大喇喇的程度，已經和以前的我完全不一樣了。」

角色的轉變也讓她收穫驚喜。日前《百味人生》官方臉書釋出她的短髮角色卡，點擊率竟突破20萬，連她自己都嚇了一跳，「可能是我剪短髮的變化，讓大家特別好奇吧。」

賴郁庭（左）在《百味人生》和李睿紳稱兄道弟。（三立提供）

為了展現「不拘小節」的特質，她在日常生活裡都刻意放大細節，讓角色更自然。她形容自己現在一坐下就會雙腿大開，甚至會習慣拍打大腿，完全拋開以往的秀氣舉止。在聲音表現上，她也下足功夫，刻意壓低音調，讓聲線更貼近「男孩感」，同時要維持角色的大嗓門。她常擔心聲音不夠大，會一直問大家「聽得到嗎」，結果工作人員笑著回她：「妳已經很大聲了！」這才讓她意識到自己講話真的變得比以往更洪亮。

賴郁庭（左）在《百味人生》外表粗枝大葉，但面對李睿紳卻流露靦腆與含蓄。（三立提供）

雖然劇中賴郁庭外表粗枝大葉，但面對心儀的對象李睿紳時，卻流露靦腆與含蓄。賴郁庭坦言，自己私下的感情觀也與角色相似，「越喜歡一個人越說不出口，但喜歡是藏不住的，總會在一些小地方流露出來。」她打趣地比喻，「就像皇帝不急急死太監的那種心情，久而久之對方一定會感受得到。」她強調，這並不是小心機，而是不知不覺中自然流露的情感。

這次是她與李睿紳第三度合作，賴郁庭直言彼此默契早已培養成熟，「現在一個眼神就能互相丟球。」她也分享，蔡睿光這個角色雖然大喇喇，但心思細膩，總是把擔憂藏在心裡，不願讓媽媽擔心，「有點無怨無悔的感覺，只希望大家都快快樂樂。」

