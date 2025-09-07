陳凱倫曝張琴三十年情義！義氣相挺「金曲傳愛」卡司公開

〔記者傅茗渝／台北報導〕金鐘主持人陳凱倫近日正籌備「金曲傳愛 壯世代公益演唱會」，百忙之中他在社群吐露籌辦心聲，坦言過程中不少藝人因各種原因婉拒邀請，讓他心裡難免受傷，不過在一次次的碰壁中，也有人暖了他的心頭，其中資深女星張琴展現超強義氣，讓他忍不住大讚「這就是好朋友！」

張琴忙拍八點檔，仍抽空答應參加公益演唱會。（陳凱倫提供）

陳凱倫透露張琴雖然正忙於八點檔拍攝，行程滿檔，卻在接到邀請的隔天就回電，毫不猶豫答應力挺公益。她直白表示：「你放心，我答應你！我會去向劇組請假，但海報要早點出來，這樣我才能讓製作單位理解。」這般情義相挺，讓陳凱倫感動不已。

陳凱倫提到兩人交情超過30年，雖然平時鮮少聯繫，但在重要時刻總能互相支持。他回憶，當年張琴從美國進修返台，事業一度中斷、婚姻也觸礁，因舞台劇來上自己主持的廣播節目，看見他對訪綱的用心準備，兩人從此惺惺相惜。

陳凱倫籌備公益演唱會，感謝張琴義氣力挺。（陳凱倫提供）

如今張琴年過60歲，依然深受觀眾喜愛，八點檔戲約不斷。陳凱倫也私下鼓勵好友：「不急，留著健康在，你就是另外一個金馬影后。」他直呼，張琴不僅是有實力的好演員，更是一位重情重義的真朋友，「演藝圈有這樣的義氣，真的很珍貴。」

《金曲傳愛 壯世代公益演唱會》9月13日登場，卡司陣容堅強。（陳凱倫提供）

這場「金曲傳愛 壯世代公益演唱會」將於 9月13日下午2點在台北利河伯使徒中心舉行，卡司陣容相當豪華，包括八點檔天后金佩姍、金曲歌后大百合、戲曲天王楊懷民、劉明珠、金燕、馬妞、張琴、陳凱倫，共同帶來跨世代的經典歌曲。

