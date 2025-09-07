晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳凱倫曝張琴三十年情義！義氣相挺「金曲傳愛」卡司公開

〔記者傅茗渝／台北報導〕金鐘主持人陳凱倫近日正籌備「金曲傳愛 壯世代公益演唱會」，百忙之中他在社群吐露籌辦心聲，坦言過程中不少藝人因各種原因婉拒邀請，讓他心裡難免受傷，不過在一次次的碰壁中，也有人暖了他的心頭，其中資深女星張琴展現超強義氣，讓他忍不住大讚「這就是好朋友！」

張琴忙拍八點檔，仍抽空答應參加公益演唱會。（陳凱倫提供）張琴忙拍八點檔，仍抽空答應參加公益演唱會。（陳凱倫提供）

陳凱倫透露張琴雖然正忙於八點檔拍攝，行程滿檔，卻在接到邀請的隔天就回電，毫不猶豫答應力挺公益。她直白表示：「你放心，我答應你！我會去向劇組請假，但海報要早點出來，這樣我才能讓製作單位理解。」這般情義相挺，讓陳凱倫感動不已。

陳凱倫提到兩人交情超過30年，雖然平時鮮少聯繫，但在重要時刻總能互相支持。他回憶，當年張琴從美國進修返台，事業一度中斷、婚姻也觸礁，因舞台劇來上自己主持的廣播節目，看見他對訪綱的用心準備，兩人從此惺惺相惜。

陳凱倫籌備公益演唱會，感謝張琴義氣力挺。（陳凱倫提供）陳凱倫籌備公益演唱會，感謝張琴義氣力挺。（陳凱倫提供）

如今張琴年過60歲，依然深受觀眾喜愛，八點檔戲約不斷。陳凱倫也私下鼓勵好友：「不急，留著健康在，你就是另外一個金馬影后。」他直呼，張琴不僅是有實力的好演員，更是一位重情重義的真朋友，「演藝圈有這樣的義氣，真的很珍貴。」

《金曲傳愛 壯世代公益演唱會》9月13日登場，卡司陣容堅強。（陳凱倫提供）《金曲傳愛 壯世代公益演唱會》9月13日登場，卡司陣容堅強。（陳凱倫提供）

這場「金曲傳愛 壯世代公益演唱會」將於 9月13日下午2點在台北利河伯使徒中心舉行，卡司陣容相當豪華，包括八點檔天后金佩姍、金曲歌后大百合、戲曲天王楊懷民、劉明珠、金燕、馬妞、張琴、陳凱倫，共同帶來跨世代的經典歌曲。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中