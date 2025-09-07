晴時多雲

娛樂 最新消息

許富凱唱給聽障歌迷聽！幕後超暖心聲曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌王」許富凱今天參與《聲音藏在》演唱會，現場湧入 600 名聾人及聽障朋友與聽人觀眾，共同參與這場融合聲音、手語、影像與科技的跨感官音樂盛會，他第二度參與相關活動，「我知道在聽障朋友的世界好像是沒有台語的，我也很想要知道他們對台語的見解會是怎麼樣，也想讓他們知道台語是很美的。」

許富凱與聾人表演者牛暄文。（聲音藏在提供）許富凱與聾人表演者牛暄文。（聲音藏在提供）

許富凱帶來《雪 Yuki》、《伊的身邊已經有別人2023》與《會記得喔》三首歌曲，並與聾人表演者牛暄文同台演出。他分享在挑選歌曲時花了相當長的時間討論與想像，「如果是搖滾曲風，聽障朋友會有怎麼樣的感受？而抒情歌又會是另一種氛圍？」希望透過這些選曲，帶給大家既溫暖又能抒發情感的舞台。

許富凱（後排左起）、惠婷、前源、王曉書、牛暄文、廖曉彤、王興嬙、丘安（前排左起）郭耀仁、蕭匡宇參與演出。（聲音藏在提供）許富凱（後排左起）、惠婷、前源、王曉書、牛暄文、廖曉彤、王興嬙、丘安（前排左起）郭耀仁、蕭匡宇參與演出。（聲音藏在提供）

樂團 Tizzy Bac 的前源則提到，本次工研院特別設計的「震動背心」讓聽障觀眾能藉由震動體驗音樂。他在彩排中親自體驗後直呼驚喜：「震動的速度與音樂合拍，強弱變化也能感受到旋律的起伏，帶來很棒的臨場感。」

首次以聾人表演者身分登上音樂舞台的王曉書，則分享了她與手語老師、樂手合作的經驗：「因為我聽不到，沒辦法抓到節拍，幸好有共感背心來提示我節奏。前源還會在進歌時幫我數『5、6、7、8』，惠婷唱到最後一句時，我就看著她的嘴型，一起完成。我很開心能有這樣的機會，讓我們聾人用自己的雙手表達一首歌。」

歌手郭耀仁則是第三度參與，他這次特別強調與手語老師的互動，並融入音樂中故事性的元素，創造全新的手語表演與音樂體驗。他說：「這次的演出，不只是單純唱歌，而是希望和手語表演者共同建構情境，讓觀眾感受到不同層次的故事氛圍。」

Tizzy Bac希望讓聽障朋友感受到音樂的震動。（聲音藏在提供）Tizzy Bac希望讓聽障朋友感受到音樂的震動。（聲音藏在提供）

Tizzy Bac 主唱惠婷則補充道，主辦單位之所以邀請樂團，是因為「聽障朋友最能感受音樂的震動，而樂團的聲響正好能充分展現這種力量。」她期待透過共演，讓聽障與聽人觀眾一同感受樂團音樂的魅力。前源也笑說：「我們在彩排的時候，自己都被手語老師的表演深深吸引，還開玩笑說我寧願看手語老師表演，反而自己不想表演！」期待在正式舞台上，這股化學作用能讓觀眾感受驚喜。

許富凱（後排左起）、惠婷、前源、王曉書、牛暄文、廖曉彤、王興嬙、丘安（前排左起）郭耀仁、蕭匡宇參與演出。（聲音藏在提供）許富凱（後排左起）、惠婷、前源、王曉書、牛暄文、廖曉彤、王興嬙、丘安（前排左起）郭耀仁、蕭匡宇參與演出。（聲音藏在提供）

《聲音藏在》透過歌手、手語老師與聾人表演者的合作，觀眾得以看見「聲音」如何被轉化為「肢體」與「感知」，並在交織之中產生深刻共鳴。演唱會期盼更多人理解聽障族群的處境，也希望無論能否聽見，音樂的力量都能觸動人心。

點圖放大header
點圖放大body

