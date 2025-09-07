胡瓜糗了！錄影作弊被抓 地方媽媽現場制裁

胡瓜錄影過程中被地方媽媽無厘頭碎唸，忍不住回嘴。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視週日晚上八點《綜藝大集合》日前來到台南永康的貝加貳烘焙館，一開場主持群介紹台南有一台非常特別的城市洗頭車，可以一邊洗頭，一邊欣賞城市風景。製作單位也根據這個洗頭車發想出全新遊戲「排隊洗頭趣」。參賽者需戴上黏有砂紙的安全帽與護目鏡坐成一排，頭頂懸掛數顆水球，哨音響起後要依順序輪流起立報數，被水球砸中的人淘汰，直到最後留下的才是勝利者。

《綜藝大集合》胡瓜（右）與地方媽媽（左）戴上安全帽、眼罩同場比拚，現場笑料不斷。（民視提供）

胡瓜看到前面組別的年輕人玩得不亦樂乎，決定親自下場與當地媽媽們同場競爭。沒想到他竟在遊戲開始前偷偷把椅子往最後面移，被媽媽們當場抓包，只能乖乖拉回原位。本以為小動作到此為止，胡瓜卻又把原本的護目鏡換成能看清楚的墨鏡，結果直接被媽媽上手拆掉。這位媽媽全程無厘頭碎唸，讓胡瓜忍不住喊：「你是甚麼人請來的？」可愛互動逗笑全場。遊戲最後竟演變成胡瓜對決當地媽媽，胡瓜憑藉「第六感」成功勝出，拿下冠軍。

請繼續往下閱讀...

胡瓜與地方媽媽比賽，現場民眾熱情圍觀。（民視提供）

接下來登場的遊戲是「追趕跑跳碰」。挑戰規則為五位成員需從起點大黑碗出發，穿越障礙後全員抵達終點大紅碗，才算成功。過程中若有人身體碰到地板，必須回到起點重來，最後以全員到達的時間計算成績。這次藝人組派出秀秀子、陳孝榕、蘇晏霈、郭忠祐與董至成挑戰，本以為有郭忠祐助陣，能輕鬆過關，結果跌跌撞撞，尤其董至成始終卡關。胡瓜看不下去，最後親自上場，不僅順利過關，還在途中幫助隊友，甚至與蘇晏霈在道具上跳起舞。雖然中途失敗過一次，但在胡瓜與郭忠祐合作下，藝人組最終成功通關。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法