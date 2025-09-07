晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

胡瓜糗了！錄影作弊被抓 地方媽媽現場制裁

胡瓜錄影過程中被地方媽媽無厘頭碎唸，忍不住回嘴。（民視提供）胡瓜錄影過程中被地方媽媽無厘頭碎唸，忍不住回嘴。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視週日晚上八點《綜藝大集合》日前來到台南永康的貝加貳烘焙館，一開場主持群介紹台南有一台非常特別的城市洗頭車，可以一邊洗頭，一邊欣賞城市風景。製作單位也根據這個洗頭車發想出全新遊戲「排隊洗頭趣」。參賽者需戴上黏有砂紙的安全帽與護目鏡坐成一排，頭頂懸掛數顆水球，哨音響起後要依順序輪流起立報數，被水球砸中的人淘汰，直到最後留下的才是勝利者。

《綜藝大集合》胡瓜（右）與地方媽媽（左）戴上安全帽、眼罩同場比拚，現場笑料不斷。（民視提供）《綜藝大集合》胡瓜（右）與地方媽媽（左）戴上安全帽、眼罩同場比拚，現場笑料不斷。（民視提供）

胡瓜看到前面組別的年輕人玩得不亦樂乎，決定親自下場與當地媽媽們同場競爭。沒想到他竟在遊戲開始前偷偷把椅子往最後面移，被媽媽們當場抓包，只能乖乖拉回原位。本以為小動作到此為止，胡瓜卻又把原本的護目鏡換成能看清楚的墨鏡，結果直接被媽媽上手拆掉。這位媽媽全程無厘頭碎唸，讓胡瓜忍不住喊：「你是甚麼人請來的？」可愛互動逗笑全場。遊戲最後竟演變成胡瓜對決當地媽媽，胡瓜憑藉「第六感」成功勝出，拿下冠軍。

胡瓜與地方媽媽比賽，現場民眾熱情圍觀。（民視提供）胡瓜與地方媽媽比賽，現場民眾熱情圍觀。（民視提供）

接下來登場的遊戲是「追趕跑跳碰」。挑戰規則為五位成員需從起點大黑碗出發，穿越障礙後全員抵達終點大紅碗，才算成功。過程中若有人身體碰到地板，必須回到起點重來，最後以全員到達的時間計算成績。這次藝人組派出秀秀子、陳孝榕、蘇晏霈、郭忠祐與董至成挑戰，本以為有郭忠祐助陣，能輕鬆過關，結果跌跌撞撞，尤其董至成始終卡關。胡瓜看不下去，最後親自上場，不僅順利過關，還在途中幫助隊友，甚至與蘇晏霈在道具上跳起舞。雖然中途失敗過一次，但在胡瓜與郭忠祐合作下，藝人組最終成功通關。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中