娛樂 最新消息

狗仔葛斯齊諷三立「副總訪不到嗎」 喊聲：當事人出來面對

女星江祖平指控三立資深副總龔美富兒子龔益霆性侵。（翻攝自臉書）女星江祖平指控三立資深副總龔美富兒子龔益霆性侵。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星江祖平指控三立資深副總龔美富兒子龔益霆性侵，事後龔美富暫離資深副總位置，三立亦於昨（6）日第四度發出聲明，表示針對「江祖平揭露性平事件」已委請律師賴芳玉擔任公司調查性平事件外部公正人士，強調會秉公調查。對此，狗仔葛斯齊今（7）日發文嘲諷「律師要是真有本事就叫當事人出來面對」更大酸三立：副總訪不到嗎？

狗仔葛斯齊酸三立有新聞台卻訪不到副總。（本報資料照）狗仔葛斯齊酸三立有新聞台卻訪不到副總。（本報資料照）

葛斯齊在社群發文表示「律師要是真有本事，就叫當事人出來面對，扯那些有的沒的，律師是給不了真相更別說監督了」之後更來個迴力鏢，問「一家有新聞台的電視台，副總訪不到嗎？新聞都不敢做了，還請律師秉公調查」稱自己很期待能給社會大眾怎樣的交代。

葛斯齊劍指三立電視高層傳出醜聞已非首次，對於這次江祖平出面指控一點也不意外。三立此次委請律師賴芳玉出面擔任調查性平事件外部公正人士做法，與先前日本富士電視台「中居正廣性侵案」做法雷同。

