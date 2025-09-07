日喜劇天王志村健過世5年 親人僅留1物

日本喜劇天王志村健於2020年3月因感染新冠肺炎驟逝。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本喜劇天王志村健於2020年3月因感染新冠肺炎驟逝，享壽70歲，位於東京三鶯價值約4億日圓（約新台幣8440萬元）的豪宅目前已由家人出售給不動產公司，目前粉紅色樓房已夷為平地，家人僅留下志村健生前喜愛的鴨舌帽當作紀念。

日媒曾報導志村健生前豪宅因成廢墟，造成周圍居民困擾，後志村健胞兄出面證明，因家人無力管理，已將豪宅轉售。該豪宅為志村健於1987年興建，單身的他過世後家人繼承遺產，然而經過5年閒置，以成一片廢墟，附近居民感到困擾，故胞兄繼承之後才賣給大型不動產公司。

志村健生前豪宅目前已拆除。（翻攝自X）

志村健家人表示「整理遺物非常辛苦，最後一次去大概是一月底，主要原因為拆除前與業者交接。房屋是今年初才出售，在此之前完全沒有動過」。雖說如此，志村健家人也特別交代業者不要讓遺物外流，僅帶走一頂帽子作為紀念。

