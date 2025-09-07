TRASH、畢書盡同台飆唱 5.2萬人擠爆將軍吼

〔記者傅茗渝／台北報導〕一年一度的「台南將軍吼音樂節」9月6日熱力開唱，今年主打音樂、美食、煙火三重享受，首日就吸引超過5.2萬人湧入將軍漁港，再度掀起南台灣最火熱的音樂浪潮。

Ozone青春能量滿點，粉絲一早卡位。（三立提供）

首日主題「鯤鯓開吼」卡司陣容堪稱小巨蛋等級，包括點閱破1600萬的原民美聲布拉優揚．久拉巴斯、創作才女JUD陳泳希、信仰式搖滾樂團P!SCO、台灣之光灣島皇后、超人氣男團Ozone、韓流天王畢書盡，以及今年金曲樂團TRASH輪番上陣。

灣島皇后變裝嗨唱，《三天三夜》逼全場跳起來。（三立提供）

首次登場的灣島皇后以鮮紅哥德式性感裝扮驚艷全場，帶來Lady Gaga和張惠妹組曲，20分鐘不斷電嗨歌把氣氛炒到最熱。最後一首《三天三夜》更直接大喊「全場跳起來！」瞬間把將軍漁港變成小巨蛋，觀眾大讚是「國際級演出」。

冠軍男團Ozone則是吸粉保證，大批鐵粉從早卡位只為近距離應援。Ozone也以滿滿正能量舞曲回饋，用青春活力點燃台南夜晚，成為現場另一大亮點。

TRASH x 畢書盡合體大彩蛋，全場高潮。（三立提供）

壓軸部分由金曲樂團TRASH與韓流天王畢書盡同台獻出「台南獨家」彩蛋，合體演唱《偶像歌手》與《勢在必行》。兩組實力偶像首次合作，讓5萬樂迷驚呼連連，嗨翻全場，氣氛衝到最高點。

9月7日第二日主題「將軍燃炸」，由超人氣樂團美秀集團壓軸領軍，搭配北高雙蛋秒殺的麋先生、金曲得主李竺芯、小男孩樂團、柯泯薰、張哲偉等接力演出。最大亮點則是首度施放的 16吋彩色千輪煙火，長達6分鐘，將用璀璨火光點亮將軍漁港夜空，為音樂節畫下最華麗句點。

