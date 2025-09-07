晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

TRASH、畢書盡同台飆唱 5.2萬人擠爆將軍吼

〔記者傅茗渝／台北報導〕一年一度的「台南將軍吼音樂節」9月6日熱力開唱，今年主打音樂、美食、煙火三重享受，首日就吸引超過5.2萬人湧入將軍漁港，再度掀起南台灣最火熱的音樂浪潮。

Ozone青春能量滿點，粉絲一早卡位。（三立提供）Ozone青春能量滿點，粉絲一早卡位。（三立提供）

首日主題「鯤鯓開吼」卡司陣容堪稱小巨蛋等級，包括點閱破1600萬的原民美聲布拉優揚．久拉巴斯、創作才女JUD陳泳希、信仰式搖滾樂團P!SCO、台灣之光灣島皇后、超人氣男團Ozone、韓流天王畢書盡，以及今年金曲樂團TRASH輪番上陣。

灣島皇后變裝嗨唱，《三天三夜》逼全場跳起來。（三立提供）灣島皇后變裝嗨唱，《三天三夜》逼全場跳起來。（三立提供）

首次登場的灣島皇后以鮮紅哥德式性感裝扮驚艷全場，帶來Lady Gaga和張惠妹組曲，20分鐘不斷電嗨歌把氣氛炒到最熱。最後一首《三天三夜》更直接大喊「全場跳起來！」瞬間把將軍漁港變成小巨蛋，觀眾大讚是「國際級演出」。

冠軍男團Ozone則是吸粉保證，大批鐵粉從早卡位只為近距離應援。Ozone也以滿滿正能量舞曲回饋，用青春活力點燃台南夜晚，成為現場另一大亮點。

TRASH x 畢書盡合體大彩蛋，全場高潮。（三立提供）TRASH x 畢書盡合體大彩蛋，全場高潮。（三立提供）

壓軸部分由金曲樂團TRASH與韓流天王畢書盡同台獻出「台南獨家」彩蛋，合體演唱《偶像歌手》與《勢在必行》。兩組實力偶像首次合作，讓5萬樂迷驚呼連連，嗨翻全場，氣氛衝到最高點。

9月7日第二日主題「將軍燃炸」，由超人氣樂團美秀集團壓軸領軍，搭配北高雙蛋秒殺的麋先生、金曲得主李竺芯、小男孩樂團、柯泯薰、張哲偉等接力演出。最大亮點則是首度施放的 16吋彩色千輪煙火，長達6分鐘，將用璀璨火光點亮將軍漁港夜空，為音樂節畫下最華麗句點。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中