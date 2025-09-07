57歲大咖歌后認「更年期發脾氣」！驚人現況曝光

那英參與《花少7》錄製。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕57歲「金曲歌后」那英近來參與自助遠行真人秀節目《花兒與少年·同心季》（《花少7》）錄製，在鏡頭前整理行李箱，毫不遮掩地掏出幾個藥瓶，脫口而出：「我帶了更年期的藥。」鏡頭外的工作人員嚇到小聲嘟囔「這能說嗎」，那英頭都沒抬就接話：「有啥不能說的？50歲到這年紀，該吃就得吃啊！」引來網友熱議。

那英等人參與《花少7》錄製。（翻攝自微博）

那英坦蕩蕩的表現被網友肯定，紛誇她「超敢說」、「跟說『我帶了口紅』一樣自然」，「有些人總愛藏著真的沒必要了」。那英確實毫不迴避年紀，去年她上節目體驗「解答之書」時，隨口就問了「更年期怎麼不發脾氣？如何讓心情平和一點？」當時解答之書給的答案是「你可能會比較悲傷」，她還笑說如果不發脾氣可能會比較悲傷，「那我寧願發脾氣，我還是發出來」。

那英參與《花少7》錄製。（翻攝自微博）

