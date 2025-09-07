葉舒華自封藝術品！竟被陳柏霖虧成古文物

〔記者傅茗渝／台北報導〕葉舒華不僅是位「寶藏女孩」，在《出去一下 What A Trip》更成了陳柏霖與YELLOW黃宣的「幸運女神」。聰明伶俐的她既能入廚房展現手藝，味覺敏銳；更能出得廳堂，膽大心細，解謎功力一流。她的好運更是驚人，成功幫陳柏霖扳回屢賭屢輸的敗績，一出手就贏回金幣。

黃宣（左起）、舒華和陳柏霖感受葡萄園中的優良風土條件。（出去一下提供）

今（7日）晚播出的內容來到紐西蘭南島著名的箭鎮湖區博物館。因為節目已經來到第八集，舒華與兩位主持人經過超過兩天的密集相處培養出默契，活力與搞笑性格大開。抵達博物館時，舒華笑說：「要去博物館？那我是藝術品，博物館是我家。」立刻引來陳柏霖吐槽：「等等！藝術品要放在美術館，博物館是放古文物的。」黃宣也接話：「是妳的美貌等級屬於出土文物。」陳柏霖再補一句：「那妳是骨灰級的美貌。」逗得舒華大笑不止，自嘲中文不好。

隨後三人化身淘金者進行尋寶任務，黃宣拿出「尋龍尺」領路，結果指向竟然一直偏著舒華。她笑說：「我覺得它好像在找我耶！」果然名符其實是「藝術品等級寶藏女孩」。

陳柏霖（右起）、舒華向酒莊主人學習認識葡萄。（出去一下提供）

第三天的早餐挑戰，舒華也端出「舒式獨家料理」。她曾在韓國獨立生活，因此對下廚相當熟悉。這回她選擇料理「舒式最台」的鹹蛋炒蛋，還解釋：「這道菜是我自己研發的，用奶油炒大蒜和鹹蛋黃，小火炒出香氣後，再加上新鮮雞蛋快炒，快速又營養。」鹹香滑嫩的口感果然獲得大好評，陳柏霖更認證：「妳很強，金沙（鹹蛋黃）搭炒大蒜，味道完全被提出來了。」

陳柏霖同時端出香煎鮭魚，而料理經驗幾乎為零的黃宣，竟誤打誤撞用紐西蘭奶粉拯救失敗湯頭，意外完成「此生最成功的蘑菇濃湯」。

黃宣（右起）、舒華、陳柏霖隨著釀酒師在酒窖內參觀釀酒過程。（出去一下提供）

節目後段，三人前往風景如畫的吉布斯頓谷酒莊，體驗永續農法與釀酒。聽到總釀酒師強調「必須愛土地、理解土地與人的連結」，舒華深受感動，直呼：「這真的是對待地球最好的方式。」她一邊採收葡萄一邊自言自語「這串葡萄也太可愛了吧」，抬起滿滿一桶後更撒嬌喊：「呼，公主抬不動了！」

結束酒莊行程後，三人直奔川菜館大快朵頤。用餐時，黃宣撒嬌要陳柏霖餵食，舒華當場吐槽：「現在是戀愛節目？」眼見兩位哥哥打鬧，她冷笑一句：「那我呢？」引人爆笑。嗜辣的她原本喊「會辣耶」，聽到陳柏霖說「不辣」立刻改口「對啊，不辣啊」，展現不服輸一面。

回到公會後，舒華得知陳柏霖先前在賭盤慘輸，立刻霸氣接手：「我幫你們贏回來！」隨即將手中四枚金幣全數押在紅色，果真一次翻倍贏回。陳柏霖當場將她封為「幸運女神」，舒華也見好就收，帶著戰利品退場。

陳柏霖（左起）、舒華、黃宣在溪裡淘金。（出去一下提供）

每周日晚間9點在公視播出的《出去一下 What A Trip》將繼續與陳柏霖、黃宣、舒華在紐西蘭冒險尋寶，並於晚間11點在friDay影音、中華電信Hami Video、LINE TV同步上架，每周五灰魚影像YouTube也會推出4K高畫質版本。

