型男總裁林裕凱初登場小青澀 神隱1個月首發聲

Volvo汽車總裁林裕凱人氣爆棚，5日首度公開亮相處女秀。（翻攝自林裕凱IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕Volvo （國際富豪）汽車總裁林裕凱人氣爆棚，5日首度公開亮相處女秀，宣布全新Volvo XC90上市，樂觀預估Volvo將可一掃4月以來的美國進口關稅和貨物稅的雙稅陰霾，全力衝刺第4季買氣。

現年37歲林裕凱接下Volvo代理總裁，因帥氣外型瞬間在網路掀起討論，他IG帳號也成為網友肉搜焦點，據了解，個性低調的林裕凱為保持低調作風，才悄悄將IG改為私人帳號，原有百則貼文，也刪除剩下幾張簡單生活照片。

高顏值的林裕凱，IG帳號近期成為網友肉搜焦點。（翻攝自林裕凱IG）

低調1個月後，近來全新Volvo XC90上市，林裕凱才再現身發文寫下：「初次登場，有點小青澀，還請多多指教呀！發布會之後陸續登陸各大經銷商門店，能夠近距離看車、摸車啦！我會不定時去門店晃晃，和大家碰個面。」瞬間再成焦點。

