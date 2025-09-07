晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

型男總裁林裕凱初登場小青澀 神隱1個月首發聲

Volvo汽車總裁林裕凱人氣爆棚，5日首度公開亮相處女秀。（翻攝自林裕凱IG）Volvo汽車總裁林裕凱人氣爆棚，5日首度公開亮相處女秀。（翻攝自林裕凱IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕Volvo （國際富豪）汽車總裁林裕凱人氣爆棚，5日首度公開亮相處女秀，宣布全新Volvo XC90上市，樂觀預估Volvo將可一掃4月以來的美國進口關稅和貨物稅的雙稅陰霾，全力衝刺第4季買氣。

現年37歲林裕凱接下Volvo代理總裁，因帥氣外型瞬間在網路掀起討論，他IG帳號也成為網友肉搜焦點，據了解，個性低調的林裕凱為保持低調作風，才悄悄將IG改為私人帳號，原有百則貼文，也刪除剩下幾張簡單生活照片。

高顏值的林裕凱，IG帳號近期成為網友肉搜焦點。（翻攝自林裕凱IG）高顏值的林裕凱，IG帳號近期成為網友肉搜焦點。（翻攝自林裕凱IG）

低調1個月後，近來全新Volvo XC90上市，林裕凱才再現身發文寫下：「初次登場，有點小青澀，還請多多指教呀！發布會之後陸續登陸各大經銷商門店，能夠近距離看車、摸車啦！我會不定時去門店晃晃，和大家碰個面。」瞬間再成焦點。

 

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中