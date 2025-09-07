晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

樂天女孩攻佔美國台灣日！狂嗑珍奶麵線變文化大使

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天女孩遠赴美國，日前受邀參加美國華盛頓的「臺頑千禧青少年基金會（Millennial Global Youth, MGY Foundation）」舉辦的台灣日活動。現場近500位僑胞與在地民眾齊聚，不僅透過舞蹈、音樂與美食共襄盛舉，也見證樂天女孩把最道地的台式應援文化帶上國際舞台，展現熱情與活力，也被大讚「女孩們就是台灣最佳的文化大使。」

筠熹在美國喝全糖珍奶。（樂天桃猿提供）筠熹在美國喝全糖珍奶。（樂天桃猿提供）

樂天女孩們在基金會活動上，帶來《客家本色》、《桃猿男兒》等經典舞蹈，邀請大小朋友一同上台互動，讓全場沉浸在台式應援的魅力之中。活動後更與粉絲近距離交流，熱情簽名合影。台下也準備了大腸麵線、排骨便當、愛玉、肉包及招牌珍珠奶茶等多樣台灣小吃，讓女孩們回味熟悉的家鄉味。

琳妲（左起）、嘎琳、筠熹、曲曲、岱縈、小紫、若潼、穎樂赴美秀台式應援。（樂天桃猿提供）琳妲（左起）、嘎琳、筠熹、曲曲、岱縈、小紫、若潼、穎樂赴美秀台式應援。（樂天桃猿提供）

愛喝全糖飲料的筠熹笑說：「因為珍奶裡還有仙草和布丁，喝起來沒有那麼甜，好喝！」並豎起大拇指大讚美國是用台灣珍珠，非蒟蒻珍珠。小紫自稱「吃貨組」，興奮分享：「大腸麵線裡有滿滿的香菜和大蒜，超合我的口味！」還打趣笑說原本想趁出國減肥，「結果我的減肥失敗了。」曲曲也驚喜直呼：「來美國還能吃到大腸麵線，真的太幸福！」

聊起樂天女孩與基金會的合作契機，MGY創辦人之一唐伯禹和李中慧透露，源於2024年與華府國民隊合作試辦的「台灣日」活動，當時的應援表演獲得熱烈迴響，成為基金會推廣台灣文化的重要靈感，今年則請Da Village 創辦人許明翰牽線樂天女孩前來。

樂天女孩參加基金會活動，穎樂（左起）、嘎琳、若潼、筠熹、曲曲、小紫、岱縈、琳妲出席美國華盛頓MGY基金會活動。（樂天桃猿提供）樂天女孩參加基金會活動，穎樂（左起）、嘎琳、若潼、筠熹、曲曲、小紫、岱縈、琳妲出席美國華盛頓MGY基金會活動。（樂天桃猿提供）

李中慧表示，台灣啦啦隊的表演是最具代表性的文化符號之一，「啦啦隊在球場上吶喊的場景，對美國球迷來說是全新的衝擊，也是最直接感受到台灣熱情的方式。」因此，樂天女孩成為最合適的推廣夥伴，進一步擔任台灣文化推廣的角色。

小紫在美國吃大腸麵線。（樂天桃猿提供）小紫在美國吃大腸麵線。（樂天桃猿提供）

成立於2019年的MGY基金會，由華府台美人組成，屬於501（c）非營利組織，長年致力以創新方式推廣台灣文化，並透過多元活動讓主流族群與下一代僑青加深對台灣的認識。創辦人之一唐伯禹透露，基金會正規劃2026年NBA「台灣之夜」，期望將台灣精神更深入融入美國主流社會並拓展至全球舞台。從櫻花節到棒球場，MGY以運動與藝術跨界展現台灣文化底蘊，而樂天女孩的加入，更是這段文化交流旅程中最吸睛的亮點，成功把「啦啦隊應援」轉化為國際文化語言，再次印證她們是台灣最閃亮的文化大使。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中