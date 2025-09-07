樂天女孩攻佔美國台灣日！狂嗑珍奶麵線變文化大使

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天女孩遠赴美國，日前受邀參加美國華盛頓的「臺頑千禧青少年基金會（Millennial Global Youth, MGY Foundation）」舉辦的台灣日活動。現場近500位僑胞與在地民眾齊聚，不僅透過舞蹈、音樂與美食共襄盛舉，也見證樂天女孩把最道地的台式應援文化帶上國際舞台，展現熱情與活力，也被大讚「女孩們就是台灣最佳的文化大使。」

筠熹在美國喝全糖珍奶。

樂天女孩們在基金會活動上，帶來《客家本色》、《桃猿男兒》等經典舞蹈，邀請大小朋友一同上台互動，讓全場沉浸在台式應援的魅力之中。活動後更與粉絲近距離交流，熱情簽名合影。台下也準備了大腸麵線、排骨便當、愛玉、肉包及招牌珍珠奶茶等多樣台灣小吃，讓女孩們回味熟悉的家鄉味。

琳妲（左起）、嘎琳、筠熹、曲曲、岱縈、小紫、若潼、穎樂赴美秀台式應援。

愛喝全糖飲料的筠熹笑說：「因為珍奶裡還有仙草和布丁，喝起來沒有那麼甜，好喝！」並豎起大拇指大讚美國是用台灣珍珠，非蒟蒻珍珠。小紫自稱「吃貨組」，興奮分享：「大腸麵線裡有滿滿的香菜和大蒜，超合我的口味！」還打趣笑說原本想趁出國減肥，「結果我的減肥失敗了。」曲曲也驚喜直呼：「來美國還能吃到大腸麵線，真的太幸福！」

聊起樂天女孩與基金會的合作契機，MGY創辦人之一唐伯禹和李中慧透露，源於2024年與華府國民隊合作試辦的「台灣日」活動，當時的應援表演獲得熱烈迴響，成為基金會推廣台灣文化的重要靈感，今年則請Da Village 創辦人許明翰牽線樂天女孩前來。

樂天女孩參加基金會活動，穎樂（左起）、嘎琳、若潼、筠熹、曲曲、小紫、岱縈、琳妲出席美國華盛頓MGY基金會活動。

李中慧表示，台灣啦啦隊的表演是最具代表性的文化符號之一，「啦啦隊在球場上吶喊的場景，對美國球迷來說是全新的衝擊，也是最直接感受到台灣熱情的方式。」因此，樂天女孩成為最合適的推廣夥伴，進一步擔任台灣文化推廣的角色。

小紫在美國吃大腸麵線。

成立於2019年的MGY基金會，由華府台美人組成，屬於501（c）非營利組織，長年致力以創新方式推廣台灣文化，並透過多元活動讓主流族群與下一代僑青加深對台灣的認識。創辦人之一唐伯禹透露，基金會正規劃2026年NBA「台灣之夜」，期望將台灣精神更深入融入美國主流社會並拓展至全球舞台。從櫻花節到棒球場，MGY以運動與藝術跨界展現台灣文化底蘊，而樂天女孩的加入，更是這段文化交流旅程中最吸睛的亮點，成功把「啦啦隊應援」轉化為國際文化語言，再次印證她們是台灣最閃亮的文化大使。

