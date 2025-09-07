晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

Energy開唱台上竟出現「假貨」 阿弟書偉如願擺脫3位團員

Energy高雄演唱會出現許多舞台特色。（相信音樂提供）Energy高雄演唱會出現許多舞台特色。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy昨（6日）晚開始一連兩天在高雄巨蛋舉辦「ALL IN 全面進擊」演唱會，一登台團員就高喊：「高雄巨蛋，我們回來了！」整場帶來多首夯曲，演唱到榮獲今年金曲獎年度歌曲的《星期五晚上》，台下更有許多小朋友當場跟著熱跳起來。

Energy阿弟（右）、書偉在演唱會上，難得以雙人組姿態搭檔演出。（相信音樂提供）Energy阿弟（右）、書偉在演唱會上，難得以雙人組姿態搭檔演出。（相信音樂提供）

這次Energy全新演唱會，出現橫空穿越舞台、巨型銀色戰馬、能量驅動光環、超能六角形等舞台特色，團員還對台下萬名歌迷說：「因為有你們，才是最完整的六邊形！」另外演唱《天生反骨》，甚至全員「單手倒立」展現超強舞技。

Energy高雄開唱，Toro與團員到台下和歌迷互動。（相信音樂提供）Energy高雄開唱，Toro與團員到台下和歌迷互動。（相信音樂提供）

除了團體演出，Energy團員也各自準備Solo舞台，首先登場的是阿弟與書偉，兩人一起找回24年前的夢，當年他們在組成Energy前，曾差點以雙人團體出道，如今終於有機會合體演出，兩人開玩笑說：「終於擺脫他們3位了！」阿弟深情開唱，書偉則重新拾起許久未彈的吉他，兩人同時身為演員，特別選唱戲劇及電影的主題曲，包含陳奕迅的《我們》、蘇打綠《我好想你》以及蕭秉治的破億情歌《我還是愛著你》。

Toro（中）穿上假腹肌內搭衣，被團員虧爆。（相信音樂提供）Toro（中）穿上假腹肌內搭衣，被團員虧爆。（相信音樂提供）

坤達放電，引起歌迷尖叫連連。（相信音樂提供）坤達放電，引起歌迷尖叫連連。（相信音樂提供）

Toro帶歌迷回到戲劇《雪天使》時代，獻唱他20年前的爆紅創作歌曲，也是該劇主題曲《暴風雨》，Toro還一度在台上掀起衣服，展現「腹肌」，但看起來怎麼怪怪的，原來是「假腹肌」圖案的內搭衣，團員虧他，韓國男團在台上都是露真腹肌，笑說Toro可能是全亞洲唯一一個在演唱會上露假腹肌的人。今晚Energy在高巨蛋還有一場演出，現場仍有最後搶票機會。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中