Energy開唱台上竟出現「假貨」 阿弟書偉如願擺脫3位團員

Energy高雄演唱會出現許多舞台特色。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy昨（6日）晚開始一連兩天在高雄巨蛋舉辦「ALL IN 全面進擊」演唱會，一登台團員就高喊：「高雄巨蛋，我們回來了！」整場帶來多首夯曲，演唱到榮獲今年金曲獎年度歌曲的《星期五晚上》，台下更有許多小朋友當場跟著熱跳起來。

Energy阿弟（右）、書偉在演唱會上，難得以雙人組姿態搭檔演出。（相信音樂提供）

這次Energy全新演唱會，出現橫空穿越舞台、巨型銀色戰馬、能量驅動光環、超能六角形等舞台特色，團員還對台下萬名歌迷說：「因為有你們，才是最完整的六邊形！」另外演唱《天生反骨》，甚至全員「單手倒立」展現超強舞技。

請繼續往下閱讀...

Energy高雄開唱，Toro與團員到台下和歌迷互動。（相信音樂提供）

除了團體演出，Energy團員也各自準備Solo舞台，首先登場的是阿弟與書偉，兩人一起找回24年前的夢，當年他們在組成Energy前，曾差點以雙人團體出道，如今終於有機會合體演出，兩人開玩笑說：「終於擺脫他們3位了！」阿弟深情開唱，書偉則重新拾起許久未彈的吉他，兩人同時身為演員，特別選唱戲劇及電影的主題曲，包含陳奕迅的《我們》、蘇打綠《我好想你》以及蕭秉治的破億情歌《我還是愛著你》。

Toro（中）穿上假腹肌內搭衣，被團員虧爆。（相信音樂提供）

坤達放電，引起歌迷尖叫連連。（相信音樂提供）

Toro帶歌迷回到戲劇《雪天使》時代，獻唱他20年前的爆紅創作歌曲，也是該劇主題曲《暴風雨》，Toro還一度在台上掀起衣服，展現「腹肌」，但看起來怎麼怪怪的，原來是「假腹肌」圖案的內搭衣，團員虧他，韓國男團在台上都是露真腹肌，笑說Toro可能是全亞洲唯一一個在演唱會上露假腹肌的人。今晚Energy在高巨蛋還有一場演出，現場仍有最後搶票機會。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法