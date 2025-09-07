晴時多雲

娛樂 最新消息

大S辭世7個月仍遭抹黑！律師爆張蘭被下「全網禁言令」

〔記者傅茗渝／台北報導〕「大S」徐熙媛過世後，相關官司與家務事依舊持續引發外界關注。然而，近日網路上卻出現大量謠言，甚至有人用低俗字眼辱罵大S及其代理律師鄧高靜。對此，鄧高靜6日發表嚴正聲明，逐一澄清並強調將追究造謠者責任。

大S辭世7個月，仍遭網路謠言攻擊。律師嚴正聲明反擊。（翻攝自IG）大S辭世7個月，仍遭網路謠言攻擊。律師嚴正聲明反擊。（翻攝自IG）

鄧高靜指出，網路盛傳她「未接受徐熙媛家人委託」及「案件已有判決」等說法，完全失實。她表示，徐熙媛生前委託她處理三件案件，包括：對張蘭與抖音的名譽侵權訴訟、對汪小菲的網路侵權案，以及一件刑事自訴誹謗案。徐熙媛過世後，她在2025年4月經由大S丈夫具俊曄與母親黃春梅正式委託，繼續代理「訴張蘭與抖音名譽侵權案」，所有委託手續皆經公證並提交至北京互聯網法院。

至於其他案件，她說明，汪小菲相關訴訟並未再接受委任，而刑事自訴部分則因家屬決定不再繼續，法院目前仍在辦理終結程序，「從未有過正式庭審與判決，外界傳聞皆為捏造。」

鄧高靜律師駁斥大S（圖）「DNA、流產物證」等不實傳聞，強調零容忍。（翻攝自IG）鄧高靜律師駁斥大S（圖）「DNA、流產物證」等不實傳聞，強調零容忍。（翻攝自IG）

她同時駁斥「庭審出現DNA、流產物證」等說法，直言這些謠言完全虛構，屬於惡意抹黑逝者。事實上，北京互聯網法院早於2024年8月已作出「行為保全裁定」（禁言令），禁止張蘭發表涉及徐熙媛婚姻、子女、健康等內容。這項裁定為「全網禁言令」，但張蘭未遵守，因此律師團隊已於今年5月申請法院強制執行，案件仍在進行中。

鄧高靜在聲明最後，表達對徐熙媛的哀悼，強調她是一位善良、勇敢的女性，名譽應受到保護，「守護逝者名譽，就是守護生者的尊嚴與社會的公序良俗。」她嚴厲譴責針對逝者與律師的侮辱誹謗，承諾將採取「零容忍」態度處理。

【鄧高靜律師聲明全文】

近日，部分網路用戶在微博、抖音等公開網路平台，透過惡意捏造本律師庭審內容、謊稱本律師未接受委託，甚至使用極其低俗的侮辱方式，持續對已故的徐熙媛女士、本律師及本律師同事進行侮辱、誹謗。上述行為嚴重違背事實，踐踏法律底線，挑戰公序良俗，不僅對生者造成嚴重困擾，更對逝者名譽構成極大侵害。同時，張蘭女士本人亦前往司法局，以虛假的「徐熙媛家人並未委託鄧高靜代理案件」為由進行投訴，詆毀本律師聲譽。

為以正視聽，維護法律尊嚴與逝者安寧，本律師現依據真實的庭審過程、已生效的法院文書及公證委託事實，作出如下正式回應與澄清：

一、本律師代理徐熙媛女士案件的事實澄清

（一）徐熙媛女士在世時的代理情況

徐熙媛女士在世時，本律師共代理其在北京的3起案件：

兩起民事案件：徐熙媛訴張蘭、北京抖音科技有限公司名譽權侵權糾紛案；徐熙媛訴汪小菲網路侵權糾紛案。

一起刑事自訴案件：徐熙媛刑事自訴張蘭誹謗案。

（二）徐熙媛女士去世後的代理情況（針對網路謠言的澄清）

謠言： 鄧高靜律師僅接受委託辦理刑事自訴案件的終結程序，未接受委託繼續代理民事案件。

事實澄清：

關於徐熙媛訴張蘭、抖音名譽權侵權案：徐熙媛女士去世後，本律師於2025年4月正式接受其丈夫具俊曄先生、母親黃春梅女士的委託，繼續代理該案。相關委託手續均經公證認證，並已提交至北京互聯網法院。此「繼續代理」為不爭事實。

關於刑事自訴案：徐熙媛女士近親屬決定不再繼續該案，確委託本律師代為辦理案件終結程序，法院正在處理該案相關事宜，尚未出具終結文書。另需澄清：該刑事自訴案從未開過正式庭審，更未出具過判決，目前無任何生效法院文書。網傳該刑事自訴案件「經過正式庭審並出具過判決」純屬捏造。

關於徐熙媛訴汪小菲網路侵權案：本律師未接受委託繼續代理此案。

二、本律師繼續代理的「訴張蘭、抖音民事案件」真實情況

（一）案件當前進展

謠言： 該案未繼續審理。

事實： 該案從未中止過，一直在審理中。因原告徐熙媛女士在訴訟中去世，為幫助徐熙媛女士恢復名譽，其母親與丈夫均已申請參與該訴訟。目前，北京互聯網法院正在依法處理訴訟主體變更事宜。雖然案件於2024年8月19日已進行過正式庭審，且法院於2025年1月就已在草擬判決，但因訴訟主體變更，待訴訟主體變更完成後，可能還要再開庭，法院才會出具裁判文書。前述事實有法院簡訊通知為證。

（二）案件庭審情況

謠言： 北京庭審中證實了關於徐熙媛女士出軌、2018年懷孕流產的孩子是具俊曄的，且有DNA、保險套、血液、流產遺留物等物證及法醫鑑定報告為證。

事實： 上述言論均屬捏造，庭審中根本不存在上述任何所謂「證據」。該謠言系虛構庭審過程誹謗逝者。

（三）關於已生效的法院文書——行為保全裁定（禁言令）的強制執行事宜

媒體此前已報導過，該案目前已有一份生效法院文書——北京互聯網法院於2024年8月19日作出的《行為保全裁定》（禁言令），裁定：張蘭（ZHANG LAN）不得在網路平台上以文字、圖片、音訊、影片等形式發布涉及徐熙媛的交往經歷、婚姻關係、離婚事宜、子女生活、健康狀況、消費紀錄事宜的相關內容，直至本案裁判文書生效時止。

此裁定是北京互聯網法院發出的首份「全網禁言令」，開創了司法先例。法院是在經過兩次共計約14小時的庭審後，才對張蘭作出該禁言令。

但張蘭未遵守法院禁言令。經徐熙媛女士的家人委託，本律師已於2025年5月要求法院採取強制執行措施。法院告知已收到強制執行申請，將在訴訟主體變更完成後處理強制執行事宜。

三、哀悼逝者與維權決心

我們對徐熙媛女士的不幸離世表示最深切的哀悼。她是一位守法、善良、勇敢的女性，她的名譽和尊嚴應當得到尊重和維護。

我們強烈譴責一切針對逝者徐熙媛女士及其代理律師的誹謗、侮辱行為。守護逝者名譽，即守護生者的尊嚴與社會的公序良俗。我們將不再沉默，對一切造謠行為採取「零容忍」態度，堅決運用法律武器，維護徐熙媛女士的名譽及其代理律師的合法權益。

四、針對侵犯本律師權益的維權聲明

對於部分網路用戶針對本人的誹謗、侮辱行為，本律師將採取向人民法院起訴，向北京市律師協會、北京市司法局進行投訴，及時澄清事實等法律措施維權，絕不容忍。

特此聲明！

鄧高靜 律師

二〇二五年九月六日

點圖放大body

