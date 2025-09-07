晴時多雲

娛樂 最新消息

不要再有下個受害者！ 高嘉瑜再發聲挺江祖平


江祖平凌晨發文坦言，縱使外界傳出龔美富父子已離開公司，她仍心生恐懼。（資料照，記者王文麟攝）江祖平凌晨發文坦言，縱使外界傳出龔美富父子已離開公司，她仍心生恐懼。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者林南谷／台北報導〕女星江祖平勇揭遭三立副總龔美富之子龔益霆下藥性侵，今（7）日凌晨她再發聲，淚訴縱使外界傳出龔美富父子已離開公司，她仍心生恐懼：「我更害怕的是……他們知道我住哪裡。」民進黨前立委高嘉瑜中午在臉書發文呼籲：「請不要譴責、質疑受害者。」

高嘉瑜表示，尤其當對方是掌握權勢的媒體高層，受害者又是職場上有利害關係的藝人，站出來需要勇氣，面對司法更需要將一切攤在陽光下，她說：「有誰願意自己的不幸被拿來當作大家茶餘飯後、冷嘲熱諷、酸言酸語的八卦？對多數人而言，這可能只是新聞；對受害者而言，這是一輩子的傷痛！」

民進黨前立委高嘉瑜。（翻攝自高嘉瑜臉書）民進黨前立委高嘉瑜。（翻攝自高嘉瑜臉書）

透過發文，高嘉瑜重申之所以站出來，就是希望不要再有人受到傷害，「當初我的事件同時也有許多受害者，但她們因為各種原因沒有辦法站出來，她們也希望我堅持下去，所以我有責任要讓大家知道有這樣一個惡劣的壞人！」

高嘉瑜相信，江祖平也是一樣，她出面指控三立副總兒子龔益霆下藥性侵，還有多名女性受害者，除了希望不要再有下一個受害者，更是希望有其他人能夠一起站出來指控提告，讓加害者得到應有的司法制裁！

相關新聞：江祖平深夜發聲認心力交瘁恐懼 三立主播群力挺

曾是家暴受害者！ 高嘉瑜聲援江祖平：性犯罪更是罪大惡極

