娛樂 電視

吳宗憲跨刀客串《戲說台灣》？男星嫩照真相曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕王豪、游耀光、劉濟民三人在三立台灣台《戲說台灣》單元劇《老祖媽解冤仇》需要從25歲演到55歲，其中王豪的年輕扮相被網友看成是主持天王吳宗憲，這個意外撞臉妙趣橫生。而年輕時期出道就演帥哥小生的游耀光，被工作人員讚譽從小帥到老，劇中年輕扮相還被開玩笑地說：「完了！新生代小生安邦可能會沒飯吃了。」但游耀光謙虛說：「年紀是騙不了人的，再凍齡也比不過小鮮肉啊！」

王豪在《戲說台灣》單元劇《老祖媽解冤仇》飆哭戲，被說撞臉吳宗憲。（三立提供）王豪在《戲說台灣》單元劇《老祖媽解冤仇》飆哭戲，被說撞臉吳宗憲。（三立提供）

本身就娃娃臉的劉濟民扮起25歲相較起來輕鬆些許，但仍然還是有些害羞，他說臉上的皺紋就要靠造型師和化妝師，「真是為難他們了！感謝他們很努力的讓我在鏡頭上看起來變年輕了。」

許久未演出的王豪展現寶刀未老的功力，哭戲渾然天成，讓對手演員都能深切感受他的張力。戲中飾演女兒的林宜禾更說與前輩對戲時「整個人都被帶進戲裡」，共同飆戲的感覺既緊張又興奮。

劉濟民（左）、王豪在《戲說台灣》單元劇《老祖媽解冤仇》展現兄弟情誼。（三立提供）劉濟民（左）、王豪在《戲說台灣》單元劇《老祖媽解冤仇》展現兄弟情誼。（三立提供）

劉濟民則在喪禮場景中演繹兄弟情誼，真摯眼淚加上揪心台詞，令現場無人不動容，證明前輩演員依舊薑是老的辣。新生代安邦則挑戰為父復仇與愛情兩難的矛盾心境，演技在狠勁與柔情間靈活切換，眼神表情層次豐富，展現亦正亦邪的張力，相信能讓觀眾大呼過癮。

王豪（左起）、游耀光和劉濟民一起飆戲。（三立提供）王豪（左起）、游耀光和劉濟民一起飆戲。（三立提供）

林宜禾（左）在《戲說台灣》單元劇《老祖媽解冤仇》遭安邦報復。（三立提供）林宜禾（左）在《戲說台灣》單元劇《老祖媽解冤仇》遭安邦報復。（三立提供）

《老祖媽解冤仇》聚集兩代演員同台激盪火花，前輩劉濟民表示，新生代多半有禮貌，但較內向時反而讓前輩不敢過於主動。他強調自己不會直接教表演，而是希望年輕人能主動請益，好讓他從對方的演出方式出發，挖掘更深層次。他也期待透過交流達到教學相長，笑言：「我很想做觀念的傳承，也想多了解年輕朋友，他們都很可愛，讓我們一起加油吧！」

點圖放大body

