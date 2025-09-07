晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

舞台劇《移民前的最後100餐》 港式情懷演出有亮眼

《移民前的最後100餐》4、5兩日在台北舉行2場演出，獲得滿堂彩。（翻攝自何故火鍋館臉書）《移民前的最後100餐》4、5兩日在台北舉行2場演出，獲得滿堂彩。（翻攝自何故火鍋館臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕2025台北藝穗節餐飲劇場，舞台劇《移民前的最後100餐》4、5日舉行演出，許多人都是座上賓，包括中央廣播電台知名主持人林文華、張啟樂以及陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔，表演有著濃濃港式情懷，演出結束後台下掌聲不絕於耳。

舞台劇《移民前的最後100餐》 港式情懷演出有亮眼廣播電台知名主持人林文華（左）、陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔（右）都是座上賓。（記者林南谷攝）

《移民前的最後100餐》是香港飲食文學《回憶中的香港味道》系列同名故事，記錄近年香港移民潮，這次在台北藝穗節僅演出2場受高度關注，導演兼編劇何故表示，該劇以「餐飲劇場」有趣互動模式，在米其林推薦粵菜餐酒館演出，讓觀眾享用配合劇情的精緻料理，觀賞充滿港式情懷的舞台劇。

《移民前的最後100餐》導演兼編劇何故。（翻攝自何故火鍋館臉書）《移民前的最後100餐》導演兼編劇何故。（翻攝自何故火鍋館臉書）

陸委會蔡孟潔首日全程出席力挺，傳達政府重視港澳人士來台發展信念，他表示希望讓港澳人民感受到政府的溫暖與支持；他並強調政府將持續關注並協助港澳人民來台發展，透過政策與資源支持，進一步促進台灣與港澳之間的經濟與文化交流。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中