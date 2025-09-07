舞台劇《移民前的最後100餐》 港式情懷演出有亮眼

《移民前的最後100餐》4、5兩日在台北舉行2場演出，獲得滿堂彩。（翻攝自何故火鍋館臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕2025台北藝穗節餐飲劇場，舞台劇《移民前的最後100餐》4、5日舉行演出，許多人都是座上賓，包括中央廣播電台知名主持人林文華、張啟樂以及陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔，表演有著濃濃港式情懷，演出結束後台下掌聲不絕於耳。

廣播電台知名主持人林文華（左）、陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔（右）都是座上賓。（記者林南谷攝）



《移民前的最後100餐》是香港飲食文學《回憶中的香港味道》系列同名故事，記錄近年香港移民潮，這次在台北藝穗節僅演出2場受高度關注，導演兼編劇何故表示，該劇以「餐飲劇場」有趣互動模式，在米其林推薦粵菜餐酒館演出，讓觀眾享用配合劇情的精緻料理，觀賞充滿港式情懷的舞台劇。

《移民前的最後100餐》導演兼編劇何故。（翻攝自何故火鍋館臉書）

陸委會蔡孟潔首日全程出席力挺，傳達政府重視港澳人士來台發展信念，他表示希望讓港澳人民感受到政府的溫暖與支持；他並強調政府將持續關注並協助港澳人民來台發展，透過政策與資源支持，進一步促進台灣與港澳之間的經濟與文化交流。

