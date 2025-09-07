晴時多雲

娛樂 電影

威尼斯影展》辛芷蕾封后全場歡呼！張頌文僵臉挨酸「失落藏不住」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕辛芷蕾以電影《日掛中天》於威尼斯封后，全場歡呼，男主角張頌文卻被捕捉到唱名當下「表情亮點」，部分中國網友、媒體認為張頌文在辛芷蕾獲獎當下「瞬間臉垮」、未見明顯笑容，和一旁的馮紹峰燦笑畫面形成強烈對比。

辛芷蕾（右二）以《日掛中天》封后，男主角張頌文（紅箭頭處）表情遭網友拿來做文章。（翻攝自威尼斯官方YouTube）辛芷蕾（右二）以《日掛中天》封后，男主角張頌文（紅箭頭處）表情遭網友拿來做文章。（翻攝自威尼斯官方YouTube）

《日掛中天》為導演蔡尚君最新力作，由辛芷蕾和張頌文上演一對昔日戀人，展開一段愛恨拉扯；公開的海報中，兩位主角表情掙扎痛苦，表演強度應是不分軒輊，但最終由辛芷蕾獲獎，某種程度壓縮男主角得獎機率，因此張頌文被解讀成「表情管理不佳」、「沒拿獎的失落藏不住」、「好像不是真心祝福」。

張頌文（右）臉上表情不見笑容。（翻攝自威尼斯官方YouTube）張頌文（右）臉上表情不見笑容。（翻攝自威尼斯官方YouTube）

有網友分析，歐洲三大電影節向來一部電影難獲多獎，男主角獎項無望，導致張頌文情緒複雜，不過也有媒體和不少觀眾發現，辛芷蕾被唱名封后時，張頌文是第一時間起身，用力鼓掌且幅度極大，表情嚴肅則是張頌文習慣內斂情感表達，因此容易遭誤讀。

張頌文工作室微博發布貼文，祝賀辛芷蕾獲獎。（翻攝自微博）張頌文工作室微博發布貼文，祝賀辛芷蕾獲獎。（翻攝自微博）

無論如何，「張頌文表演工作室」官方微博在頒獎結束沒多久，即發布貼文祝賀《日掛中天》默契合作的夥伴辛芷蕾，大讚她以精湛動人的演繹獲得最佳女演員獎，見證華語電影人的光芒閃耀國際舞台。

