Energy高雄巨蛋「牛轉乾坤」萬人驚呼！坤達牛奶驚險演出太帥 書偉想分出唱酬

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy一連兩天在高雄巨蛋舉辦「ALL IN 全面進擊」演唱會，團員賣力演出，其中團長牛奶和坤達挑戰10公尺高空彈簧特技，全場上萬人被這「牛轉乾坤」組合精彩演出發出驚呼，書偉看了還開玩笑說想把自己的唱酬捐出一點給牛奶和坤達。

Energy高雄演唱會氣氛嗨爆。（相信音樂提供）

牛奶、坤達為了這次高雄巨蛋演唱會挑戰極限，在10公尺高空展現高空彈簧特技，抱持豁出去的心情，完成空中倒立與風火輪旋轉，兩人隨著音樂在空中接連前空翻、後空翻，場面震撼。

Energy高雄開唱，牛奶和坤達的高空演出，歌迷驚呼連連。（相信音樂提供）

過去以「頭轉」聞名的牛奶，這次僅靠兩條彈力繩與全身力量，在空中連續完成風火輪翻轉整整10圈，全場驚呼連連外，連在後台準備的團員都驚呼：「轉得比在彩排多圈！」坤達則在空中強力拉肌，展現壯碩二頭肌，並在兩位夥伴的支撐下挑戰高難度的空中倒立。兩人超搏命演出，笑稱這段表演叫「牛轉乾坤」，讓歌迷看得目不轉睛，也讓高雄巨蛋氣氛嗨爆。

Energy高雄開唱，牛奶和坤達的高空驚險演出，讓歌迷驚嘆。（相信音樂提供）

看到牛奶和坤達的驚險演出，書偉笑稱想把唱酬分一點給他們，兩人也秒點頭，今天Energy在高巨蛋還有一場演出，現場仍有機會最後搶票。

